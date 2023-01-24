Единый контакт-центр по новым правилам начисления компенсации по квартплате запущен в Петербурге

Новые правила расчета компенсации по квартплате вводятся в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге начал работу Единый контакт-центр по новым правилам расчета и начисления компенсации по квартплате. Он необходим для того, чтобы жители города, привыкшие оформлять льготы по старым правилам, могли получить ответы на все свои вопросы. Ведь для некоторых размер компенсации может как уменьшиться, так и увеличиться.

- Если раньше компенсация рассчитывалась с учетом нормативов жилплощади и потребления коммунальных услуг, то теперь ее будут рассчитывать индивидуально на основе фактической квартплаты, - отмечает пресс-служба Жилищного комитета.

В Смольном такую систему считают более справедливой.

Напомним, что речь идет не о субсидии для малоимущих, у которых оплата коммуналки «съедает» более 14 процентов семейного бюджета, а о компенсации для льготников - ветеранов, инвалидов, многодетных семей и так далее. Они могли вернуть от 30 до 50 средств, потраченных на квартплату в зависимости от категории.

Раньше за основу брались нормативы, что при большом количестве жильцов или площади квартиры могло вылиться в заметную сумму компенсации. Теперь же чиновники будут смотреть на реальные объемы потребления воды, тепла, электричества и уже потом начислять выплату.

Поэтому она будет приходить на следующий месяц. То есть оплаченную в январе квитанцию компенсируют в феврале. Но до июля запланирован переходный период с частичными выплатами.

Чтобы разобраться во всех тонкостях, запущена многоканальная телефонная линия Жилищного комитета: 241-41-41.

Тем, кто уже получал компенсацию, заново обращаться за ней не нужно, ее оформят автоматически.