Студенческий фестиваль «Большие горки» в «Охта парке»: Фестиваль по спуску на тюбингах состоится 25 января

Лучшие из гонщиков получат призы.

25 января празднуем "День студента" в "Охта парке" (Ленинградская область). Там пройдёт самый креативный зимний фестиваль по спуску на тюбингах "Большие горки".

Мероприятие проводит телеграм-канал Mash при поддержке питерского канала Mash на Мойке.

Участники фестиваля должны придумать или забрендировать собственный тюбинг, зарегистрироваться по ссылке и принять участие в заездах. Лучшие из гонщиков получат призы: iPhone 14, консоль PlayStation 5, планшеты, наушники и другие призы по четырём номинациям:

— "Самая высокая скорость на участке";

— "Самое быстрое время прохождения";

— "Самый креативный аппарат";

— "Образ пилота".

Кроме того, на фестивале будут интерактивные зоны с розыгрышами мерча, фудтрак, где можно подкрепиться шавермой "Шавермэш", бургером и бесплатным чаем. Будет работать тёплая комната MASH ROOM, где можно поиграть в приставку и аэрохоккей, на улице будет расположена зона с экраном и мягкими пуфами, где можно будет следить за заездами в режиме реального времени и послушать DJ.

Дата и время: 25 января/12.00–16.00

Место проведения: "Охта парк" (дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной)

Участникам необходимо прийти на площадку к 11.00 для прохождения регистрации, инструктажа и получения брендированной формы.

Как можно поучаствовать:

1. Зарегистрироваться по ссылке

2. Подготовить креативный тюбинг и костюм

3. Прийти 25 января к 11:00 в "Охта парк" и участвовать в заезде