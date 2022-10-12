«Это первый случай в мире»: Как атомную подлодку «Ленинский комсомол» весом 2,5 тысячи тонн везли в музей через весь город

Перевозить лодку от портового комплекса «Моби Дик» до здания Музея военно-морской славы пришлось в три этапа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вы когда-нибудь видели, как везут целую атомную подлодку прямо по городу? Жители Кронштадта стали свидетелями уникального события. На их глазах в течение нескольких дней транспортировали советскую атомную подводную лодку «Ленинский комсомол». Легендарному кораблю К-3 предстоит стать музейным экспонатом.

Перевезти огромную лодку было не так уж просто. Для удачной транспортировки корпус корабля пришлось разделить на две части. К слову, размер «Ленинского комсомола» целых 107 метров, а его вес составляет 2,5 тысячи тонн.

Подлодку перевозили ночью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перевозить лодку от портового комплекса «Моби Дик» до здания Музея военно-морской славы пришлось в три этапа. Это первый случай в мире, когда такой большой корабль транспортировали по суше через весь город.

- На первом этапе в ночь на 9 октября кормовую часть подводной лодки на самоходных осях перемещали по улице Гидростроителей, Цитадельскому шоссе, улице Литке. Корабль разместили на временной стоянке на участке , - рассказали в пресс-службе администрации Кронштадтского района.

Она весит 2,5 тонны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следующей ночью подводная лодка «Ленинский комсомол» продолжила свой путь. Ей предстояло добраться от стоянки до Музея военно-морской славы в парке «Остров фортов». Маршрут был проложен через Цитадельскую дорогу.

Лодку перевозили только ночью, чтобы не мешать работе общественного транспорта. Для того, чтобы весь корабль помещался на дороге, пришлось проложить дополнительные плиты для расширения дорожного полотна.

Подводная лодка будет экспонатом музея Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Транспортировка К-3 – это мега-операция. Никогда в мире никто не перевозил подводную лодку двумя частями через городскую постройку. Еще и по суше! На подготовку дорожной инфраструктуры ушел целый месяц. Над этим проектом работала огромная команда профессионалов, - рассказала руководитель проектного офиса по создания туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

В ночь с 12 на 13 октября от «Моби Дика» до музея перевезли носовую часть подводной лодки. Для этого специально к зданию музея была построена подъездная дорога. На месте «Ленинградский комсомол» приветствовали волонтеры. Жители Кронштадта организовали целую всероссийскую акцию «Встречаем легенду К-3 вместе». К ней в онлайн-формате присоединились жители разных регионов.

Ее распилили на две части Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь сухопутная операция по перемещению лодки завершена. Дорожным работникам предстоит восстановить инфраструктуру. А для важного события пришлось изменить многое. Демонтированы более 70 знаков дорожного движения, светофоров и мачт освещения. Убрали 800 метров бордюров.

Все это специалисты вернут на место. А сотрудники Музея военно-морской славы превратят «Ленинский комсомол» в настоящий экспонат, который непременно будет привлекать туристов.

Сейчас всю подлодку перевезли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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