Движение по новому 20-километровому участку трассы «Скандинавия» запустили на год раньше срока

На "Скандинавии" запущено движение по новому участку. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

Масштабные работы на год раньше срока завершили дорожные строители в Ленинградской области. 12 октября было официально запущено движение по новому 20-километровому участку трассы «Скандинавия» от пересечения с дорогой «Рощино – Цвелодубово» до поворота на Кирилловское. Реконструкция здесь началась еще весной 2020-го.

- Открыто движение по участку федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» с 80-го по 100-й км, который расширен с двух до шести полос движения.

В ходе работ строители реконструировали три развязки, построили два надземных пешеходных перехода, два прогона для скота на путях миграции диких животных.

На 20-километровом участке реконструированы развязки, построены переходы и пути миграции для животных. Фото: Яндекс.Карты

При реконструкции на развязках были убраны все левые повороты, что повысило безопасность движения, а встречные потоки разделены бетонным барьером. Для защиты от выбегания диких животных установлено 20 километров сетчатого забора по краям трассы.

Сейчас в работе у дорожников остаются два участка «Скандинавии» с 100-го по 134-й км. Их должны сдать к октябрю 2024 года. Тогда трасса от въезда на нее с Приморского шоссе в Курортном районе Петербурга и до поворота на Выборг будет полностью новой, широкополосной и скоростной.

Трассу расширили с двух до шести полос. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

А провести полную реконструкцию трассы от Выборга до границы с Финляндией планируется до 2030 года.

Максимальная интенсивность движения по трассе «Скандинавия», зафиксированная в июне 2022 года, превысила 70 тысяч машин в сутки. Скорость движения на реконструированном отрезке трассы составляет 120 километров в час.