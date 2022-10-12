Что ждет завод Nissan после его покупки Россией: У нас могут появиться «Лады», напоминающие «Жук» или «Кашкай»

В России обсуждают судьбу завода "Ниссан" Фото: завод "Ниссан"

Две тысяч сотрудников петербургского завода «Ниссан» гадают, что их ждет дальше. В Минпромторге заявили, что российские активы японского концерна перейдут подведомственному Научному автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». Ему отдают и само предприятие, и инженерный центр на Парашютной улице, и центр продаж и маркетинга в Москве. «КП-Петербург» узнала у работников предприятия и экспертов, что они ждут от национализации предприятия.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЯПОНСКИЕ - СИТУАЦИИ РАЗНЫЕ

О национализации активов японского автоконцерна сотрудники завода «Ниссан», который располагается на Комендантском проспекте в Парголово, сами узнали из новостей.

- Даже менеджеры и директора подразделений были не в курсе. Видимо, российское правительство и японцы решали вопрос напрямую, - рассказывают работники. - Позже нам пришло письмо на внутреннюю почту, которое по сути ничего не объяснило.

В письме сказано, что владеть заводом теперь будет «НАМИ», заниматься послепродажным обслуживанием и поставкой запчастей - «АвтоВАЗ». Дополнительная информация поступит в ближайшие две недели. Сам «Ниссан» гарантирует трудоустройство работников в течение 12 месяцев, но что это значит, никто пока не понял.

Сотрудники боятся, что через год их просто сократят или еще сильнее уменьшат зарплату. Они до последнего надеялись, что завод закроют, а им выплатят хорошие подъемные. Например, «Тойота» на прощание оставила уволенным работникам как минимум по 12 окладов.

При этом по договору между Минпромторгом и «Ниссаном», японцы смогут вновь открыть в России представительство и вернуть предприятие в течение шести лет. И тогда, надеются сотрудники, зарплаты снова станут радовать. Впрочем, подработки никто не отменял - их многие нашли уже сейчас.

- На заводе появляются только те, кто занимается послепродажным обслуживанием: приходят несколько раз в неделю, трудятся по несколько часов. При этом все получают две трети оклада (столько положено законом при простое по вине работодателя). Те, кому появляться на заводе не нужно, давно подрабатывают, - говорят сотрудники.

Специалисты, которые сидят дома и могут устроиться на другую работу, радуются не только халяве. На предприятие обращались военкоматы Выборгского и Приморского районов, подавали списки. Начальство сообщало сотрудникам о приглашении на службу, но сами повестки вручать почти некому.

ПО СТОПАМ ФРАНЦУЗОВ

В отличие от коллектива «Ниссана», эксперты давно подозревали, что активы предприятия перейдут научному институту. Японский автоконцерн входит в альянс с французским «Рено», который ранее национализировали по той же схеме. Завод в столице Россия приобрела за небольшую стоимость, и теперь на нем планируют выпускать «Москвич».

- Удивляет только одно - что «Ниссан» не выкупили раньше. «НАМИ» играет роль номинальной принимающей стороны. Институт будет заниматься исследованиями в лаборатории-полигоне, которая находится в Петербурге, - объясняет автоэксперт Дмитрий Попов. - За последнее время он ничего не разработал, но в будущем у нас могут появиться новые модели «Лады», напоминающие «Жук» или «Кашкай».

Эксперт считает, что в течение шести лет и «Рено», и «Ниссан» вернутся в Россию. Но для этого компаниям придется выплатить научному институту средства, которые тот успеет вложить в предприятия. Такие условия прописаны в контракте.

- А пока в России останутся производства, готовые к выпуску машин. Люди, которые купили автомобили ранее, смогут получить квалифицированное обслуживание. Это правильно, - отмечает автоэксперт Валерий Солдунов. - Будем надеяться, что на заводах займутся разработкой новых моделей и их внедрением, а мы в ближайшее время увидим программу импортозамещения в таком виде, в каком она должна работать. Потенциал наших людей позволяет выпускать достойные автомобили, которые будут конкурировать с крупными мировыми марками. Время пришло.

СПРАВКА «КП»

Завод «Ниссан» в Петербурге начал выпускать автомобили (модели «Икс-Трейл», «Мурано» и «Кашкай») в 2009 году. Мощность предприятия - 100 тысяч машин в год, но по факту производили меньше. Рекордным стал 2021 год, когда выпуск нарастили на 17 процентов, до 45 тысяч авто в год. Тогда в России продали 51,4 тысячи машин, а доля «Ниссана» на отечественном рынке составляла 3,1 процента.

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» появился в Москве в 1918 году. Вскоре он стал ведущим конструкторским подразделением советской автомобильной промышленности. Он разработал первые советские легковушки, троллейбусы, тракторы и грузовики. В числе изобретений бензиновый двигатель для «Запорожца» и модернизированная «Победа». В 1994 году «НАМИ» получил статус государственного научного центра. Спустя 20 лет приобрел за 1 евро права на ноу-хау по разработке кузова и шасси «Ё-мобиля», а в 2016-ом стал соавтором проекта автопилотируемого «КАМаза», который ездит на электричестве.

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