Как выглядит дом под Петербургом, где жил подозреваемый в педофилии основатель Института биосенсорной психологии

В этом доме жил основатель Института. Тут он и погиб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Огромный участок, трехэтажный каменный особняк и еще два дома для гостей. Так жил заподозренный в педофилии основатель Института биосенсорной психологии Владимир Т., который погиб при задержании полицией.

- Место тихое, хороший поселок. На территории участка большой пруд. У дома стоит дорогой снегоход. Но людей не видно, - отмечает корреспондент spb.kp.ru с места событий.

Дом окружен высоким забором. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не видно и соседей Владимира. Судя по двухметровому забору, паранормал, экстрасенс, целитель и психолог (как именуется погибший на своем сайте) не слишком стремился к общению с чужаками. Зато он был любвиобилен. От 14 женщину у него было 15 детей, как рассказывают знакомые с Владимиром люди.

На огромном участке есть пруд с зоной отдыха и несколько зданий. Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что именно в своем доме он принимал пациентов. Одной из них была и жительница Петербурга, дочку которой якобы совратил психолог. Сам он об этом уже не расскажет. По данным источника «КП-Петербург», при задержании мужчина покончил с собой.

На участке жил сам психолог и его гости. У Владимира было 15 детей от 14 женщин. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас расследованием обстоятельств трагедии, а также деятельности психолога занимаются следователи СК и полиция.