Автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов: «Хорошо, что уехали всякие Галкины*»

Андрей Константинов осуждает уехавших за границу звезд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покинувшие страну Максим Галкин, Алла Пугачева, Чулпан Хаматова и другие российские артисты раскололи отечественный шоу-бизнес на два лагеря еще полгода назад. Одни их не осуждают, другие - критикуют. Писатель Андрей Константинов автор «Бандитского Петербурга» в эфире радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) заявил, что страна ничего не потеряет после отъезда Примадонны и ее супруга-комика*.

- У нас изменится культурный ландшафт после того, как все уехали. Но с другой стороны хорошо, что уехали всякие Галкины-шмалкины*. Я смотрю на наше Министерство культуры и обалдеваю. Почему люди побежали? У них не было чувства патриотизма. Задача министерства культуры - воспитывать нормального человека. Хотя бы не патриота, а смелого мужчину. Плохие фильмы воспитывают только таких мужчин, которые бегут в Грузию на самокатах. Галкина* с его женой не жалко, - подытожил он.

Константинов также считает, что деятели искусства и все, кто работает в сфере кинопроизводства, не должны «косить» от частичной мобилизации. Раннее режиссер Никита Михалков потребовал не призывать в армию кинематографистов, занятых в госпроектах.

- Я бы их поддержал, но я что-то давно не вижу у нас хорошего кино, - добавил писатель.

* - Максим Галкин признан иноагентом

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