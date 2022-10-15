Учитель физкультуры петербургской гимназии героически погиб на спецоперации

Учитель физкультуры из Петербурга Вадим Седов погиб 5 октября. Фото: Гимназия № 631

В Петербурге прощаются с учителем физической культуры гимназии № 631. Вадим Седов участвовал в специальной военной операции на Украине и погиб при выполнении боевого задания. Об этом сообщается в соцсетях образовательного учреждения.

- Учитель физической культуры нашей гимназии, Вадим Седов, героически погиб 5 октября во время специальной военной операции. О времени и месте прощания сообщим позже, - говорится в сообщении.

Под опубликованным постом в соцсетях гимназии сразу посыпались комментарии с соболезнованиями. Родители учеников и другие подписчики написали о том, что дети никогда не забудут учителя физкультуры, высказали слова поддержки родным и близким погибшего героя и поблагодарили Вадима Александровича.

- Ребята тебя никогда не забудут. Светлая память!, - написала одна из подписчиц.

- Благодарю, Вадим Александрович, за жизнь, - прокомментировала пост еще одна женщина.

- Очень жаль…грусть…невосполнимая утрата, - добавил комментатор паблика.

Напомним, 7 октября в ЛНР во время выполнения военного долга погиб адвокат из Петербурга. Об этом рассказали родственники мужчины и коллеги резервиста. Это был первый случай гибели мобилизованного, о котором сообщили публично. У Андрея Никифирова остались жена и 11-летняя дочка.

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