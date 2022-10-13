Мобилизованный адвокат из Петербурга погиб в ЛНР

Под Лисичанском погиб мобилизованный петербуржец Андрей Никифоров. Фото: СОЦСЕТИ

Погиб 41-летний мобилизованный Андрей Никифоров, работавший в Невской коллегии адвокатов. Его не стало в пятницу, 7 октября. Это первый случай гибели резервиста, о котором публично сообщили в Петербурге.

ОПЕРАТИВНИК С БОЕВЫМ ОПЫТОМ

Информацию о трагедии «КП-Петербург» подтвердили родственники мужчины и его коллеги с работы. По словам президента Невской коллегии адвокатов Петербурга Александра Зеленского, у Андрея Никифорова не было мыслей уклоняться от мобилизации.

- С нами Андрей работал всего четыре месяца. До этого он был оперативником. Прошел Вторую чеченскую войну, участвовал в боевых действиях. 23 сентября он получил повестку. Андрей не искал каких-то причин для отсрочки. Ему было все равно, если у него что-то где-то болит, или он плохо себя чувствует. Посчитал необходимым идти. На следующий же день он ушел в военкомат с вещами. И его увезли в воинскую часть, - рассказывает начальник мобилизованного адвоката.

Мужчина почти всю жизнь работал оперативником. Фото: СОЦСЕТИ

Связь с коллегами Андрей не держал, поэтому они не знают подробности его службы и то, почему он так быстро попал в ЛНР. Для сравнения, в воинских частях в Ленобласти на подготовку резервистов уходит месяц-два. Только потом их могут отправить на спецоперацию. Коллеги предполагают, что в случае столь быстрой отправки Андрея сказался его боевой опыт в Чечне.

- Андрей прямо не говорил, почему он пошел на мобилизацию. Он просто сказал: «Сестра получила повестку. Конечно, я пойду», – вспоминает Александр Зеленский. – Сотрудники военкомата принесли похоронку жене Андрея. Но там нет никаких подробностей гибели. Только дата – 7 октября 2022 года. И место – Лисичанск. Что там произошло, можно только предполагать. Даже неизвестно, был ли он в бою.

«ВСЕ МЫСЛИ О ПОХОРОНАХ»

У Андрея осталась жена и 11-летняя дочка, которая ходит в школу и занимается танцами. Супруга закрылась от прессы и оплакивает мужа. Как рассказала «КП-Петербург» племянница погибшего адвоката, сейчас всем родственникам очень непросто, и они против внимания прессы.

- К сожалению, мой дядя действительно погиб. С 4 числа он не выходил на связь. До этого момента на учебке был Выборге три дня. А потом звонил с каких-то полей. 12 октября люди из Минобороны приезжали с бумагой к его жене, – подтвердила родственница Андрея Никифорова. – Мы сами еще не знаем, что с ним случилось. Никто еще не давал подробную информацию. Дома у всех истерика.

У Андрея осталась маленькая дочка. Мама часто делится в соцсетях ее успехами в учебе и танцах. Фото: СОЦСЕТИ

По словам мужа сестры Никифорова, родным действительно не сказали, из-за чего погиб Андрей. Но это их уже мало волнует.

- Андрей держал связь с женой и родными после мобилизации. Но он не говорил про то, куда их конкретно везут, и что он делает. Мы сами не можем понять, как такое вообще произошло, - тяжело вздыхает мужчина.

Коллега мобилизованного адвоката Александр Зеленский сказал, что держит связь с его родственниками, но у них тяжелое психологическое состояние.

- Сейчас все мысли жены о том, как спокойно похоронить мужа, - делится Зеленский.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Приморского района

- Андрей Николаевич действительно погиб. Это информация от военкомата. К сожалению, подробностей обстоятельств гибели нет.

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