В России впервые пройдет Фестиваль видео-контента ULOVE

Фестиваль соберет как новичков, так и профессионалов области.

5 февраля в Санкт-Петербурге соберутся десять топовых блогеров и спикеров, чтобы поделятся своим опытом в создании видео. Участники фестиваля узнают, как создавать популярные видео интересные миллионным аудиториям и выводить их в топы Reels.

Спикерами фестиваля станут молодые профессионалы с сильным портфолио и совокупной аудиторией более 800 тысяч подписчиков:

- Екатерина Латтише

- Настя Борсук

- Лера Теллур

- Мария Шатрова

- Аннет Радо

- Евгения Порохина

- Настя Четверикова

- Светлана Антипова

- Светлана Тарсакова

- Татьяна Дмитриева

Никуда без практики: обычные лекции быстро забываются, для закрепления материала лекторы раскроют весь процесс создания видео, используя интерактивные, вовлекающие форматы. Слушатели создадут собственные ролики, найдут баланс между креативом и действительными интересами аудиторий, а наставники помогут не совершить «детских» ошибок.

Фестиваль соберет как новичков, так и профессионалов области. Запланированный нетворкинг с модератором на 500+ человек создаст условия для обмена актуальным опытом, выявления новых трендов в индустрии и поиска единомышленников. После окончания основной сессии запланирован afterparty со спикерами, а продолжить общение после мероприятия участники смогут в закрытом чате.

Создателем фестиваля является Шатрова Мария – основательница женского клуба «IT S UP TO U» Клуб работает в СПб и провел более 50 встреч, которые посетили полтысячи девушек.

В преддверии фестиваля 12 января прошел оффлайн мастер класс по съемке и монтажу reels для тех, кто подтвердил участие в нем заранее. 70+ человек на практике отработали навыки съемки и монтажа, освоили механизмы вывода видео в топы.

Билеты и еще больше информации о фестивале можно найти на сайте.