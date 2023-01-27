Специальный показ фильма Гайдая «Не может быть!» пройдет в кинотеатре «Аврора»

30 января исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая. Фото: предоставлено кинотеатром Аврора

30 января исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых популярных и признанных советских режиссеров – Леонида Гайдая. Его комедии и экранизации отечественной сатиры прочно вошли в золотой фонд отечественного кино и были одними из самых популярных в СССР. В совокупности за время проката их посмотрело больше 200 миллионов человек.

В честь дня рождения Леонида Иовича мы покажем на большом экране его комедию «Не может быть!», вышедшую в 1975 году и завершившую «золотое десятилетие» автора. Фильм состоит из трёх новелл, снятых по произведениям Михаила Зощенко (комедии «Преступление и наказание», рассказу «Забавное приключение» и пьесе «Свадьба»), высмеивающим проблемы провинциальной жизни молодой страны Советов: глупость, пьянство, стяжательство, бездуховность и мещанская «любовь».

Показ состоится 30 января в 19.40.

Действует специальная цена на билет – 200 рублей.