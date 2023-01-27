Памятник блокадным медикам открыли в Петербурге

В Петербурге открыли памятник блокадным медикам. Фото: t.me/Piotrovsky

В Петербурге открылся памятник блокадному медику. Торжественная церемония прошла в 79-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Монумент расположился в Соляном переулке, там же где музей Обороны Ленинграда и памятник блокадному учителю.

- Памятник изображает двух медиков и лежащего раненого бойца на фоне полуразрушенного окна, стекол, обожженных штор, - пишет в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Инициатором установки памятника стала жительница блокадного Ленинграда Елена Тихомирова. Год назад она обратилась к губернатору города, который поручил изготовить монумент.

На открытии монумента были сотни гостей. Фото: t.me/Piotrovsky

Скульптуру из бронзы сделал выпускник Академии художеств Владимир Бродарский. Он же - автор памятника учителям блокадного Ленинграда, который был открыт в Соляном переулке к прошлой годовщине снятия блокады.

На открытии памятника присутствовало руководство города и многочисленные пететербуржцы.

Напомним, что по случаю годовщины Ленинградской победы в Северной столице проходят памятные мероприятия. Утром на Пискаревском кладбище возлагали цветы и венки к монументу «Мать-Родина». Сюда приехали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие почетные гости. А также блокадники, ветераны и простые горожане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Памятник Блокадному учителю открыли в Соляном переулке

Автором памятника стал скульптор Владимир Бродарский (подробности)