Бывший вице-губернатор Петербурга устроил гонки с полицией на Bentley за 40 млн рублей

Сергей Козырев был вице-губернатором в 2011-13 годах. Фото: Тимур ХАНОВ.

Бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Козырев попал в нехорошую историю. Днем 26 января его премиальный Bentley Bentayga – новые такие стоят по 40 миллионов рублей - на трассе «Скандинавия» остановил наряд ДПС. Полицейским показалось странным поведение водителя, и они попросили того дыхнуть в трубочку. Но бывший чиновник попросил «подышать воздухом», прыгнул за руль и умчал в закат. Учитывая, что мощность джипа превышает 500 лошадиных сил, шансов у патрульной машины догнать его просто не было.

- Через несколько часов на территории охотхозяйства у поселка Великое Выборгского района Ленобласти полицейские сначала обнаружили машину, а затем и ее хозяина. Нарушитель повел себя агрессивно, оказал активное неповиновение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Учитывая поведение водителя, его заковали в наручники и отвезли в ближайшее отделение полиции. Там мужчину «продули» на алкотестере. Прибор показал 1,097 промилле, что примерно равно 200 граммам водки.

Такая машинка много стоит и быстро ездит. Но пока ее хозяин будет пешеходом. Фото: СОЦСЕТИ

В полиции на экс-чиновника составили протоколы за неповиновение полиции, невыполнение требования об остановке и за пьяную езду.

А позднее Выборгский суд отправил Козырева под административный арест на пять суток. Также ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним, что Сергей Козырев в 2011 – 2013 годах занимал в Смольном должность вице-губернатора по ЖКХ, дорожному хозяйству, энергетике и природопользованию, но был уволен после разноса, устроенного президентом Владимиром Путиным из-за роста счетов за коммунальные услуги, на который пожаловались жители города.