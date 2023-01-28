Новая система зачистки снега, теплые крыши и где уборочная техника: Главное из прямой линии губернатора Петербурга

Новая система уборки, на которую Петербург переходит из-за реформы сферы ЖКХ, заработает в городе не сразу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне субботы, 28 января, петербуржцы вовсю строчили животрепещущие вопросы о городских проблемах губернатору Александру Беглову в соцсетях. Так горожане надеялись, что градоначальник ответит на них в ходе своей прямой линии. Масса вопросов касалась закона о КРТ (комплексном развитии территорий), нехватке социальной инфраструктуры, недостатке автобусов в части районов, слишком дорогих тарифов ЖКХ и других моментов. Губернатор выбрал темой для эфира уборку города.

«Комсомолка» делится конспектом часовой онлайн-встречи губернатора с житейскими запросами.

НОВАЯ СИСТЕМА УБОРКИ

Переходить на новые регламенты наведения чистоты Петербург начал с 1 января. Губернатор отметил, что переход будет небыстрым, поэтому пока ни один район не убирают по новой схеме. У каждого района свой график.

- Приморский район начал с Юнтолово, Василеостровский перешел только на 10%, Центральный начнет переход с 31 января. У каждого района своя специфика, особенно у пригородов и новоселов. У каких-то подрядчиков еще действуют контракты. Не все фирмы плохо справляются с работой, есть и добросовестные отличники, - пояснил чиновник.

Для реформы сферы ЖКХ город закупает уборочную технику и формирует штат работников. Профильный вице-губернатор Петербурга прогнозировал, что для полного перехода на новую систему городу понадобится полгода. А пока коммунальщики поработают по новой и старой модели уборки одновременно.

ГДЕ ТЕХНИКА?

На вопрос о том, почему снегоуборочных машин порой не видно даже в сильные снегопады, губернатор ответил следующее:

- Она работает преимущественно ночью, это дает возможность проехать людям и общественному транспорту. Если выпустить технику в часы пик, город встанет.

Сейчас в городе есть около 2 тысяч единиц уборочной техники. К 2025 года планируют расширить машинный штат до 3 тысяч.

От песка и соли зимой мы не избавимся - посыпку считают крайне важной для безопасности пешеходов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СОЛЬ И ПЕСОК

Как бы ни любили горожане песок и соль на дорожках, отказываться от них город не будет. Без посыпки уж очень небезопасно.

- Отказаться от противогололедных материалов мы не можем. Зима в этом году специфическая. Постоянные перепады температур, качели - от оттепели к заморозкам, ледяные дожди. Соль есть в составе любых смесей, она применяется во всем мире. Качество смесей проверяют в лабораториях, - сказал чиновник.

Беглов пообещал снижать использование песка, чтобы по весне не поднимались пылевые бури. А соль, заверил он, используют только на дорогах и во дворах - никак не в парках.

ТЕПЛЫЕ КРЫШИ

150 домов в течение года оборудуют обогревом кровли. Пока таких «утепленных» крыш в городе чуть больше 300. Но претендовать на теплую кровлю могут еще порядка 4 тысяч домов.

- Прежде всего, это дома, где расположены социально значимые объекты – детские сады, поликлиники. Но без решения собственников приступать к оборудованию кровель нельзя. Важные критерии при выборе - это сложная форма ската, когда даже альпинист не может выйти на крышу, а также оживленное пешеходное движение на улице, - отметил Беглов.

Крыши продолжают утеплять греющими кабелями. За год обогреют еще 150 кровель плюсом к 300 уже оборудованных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

УКЛАДКА АСФАЛЬТА ЗИМОЙ

Дорожники, укладывающие асфальт прямо во время снегопада или дождя, не должны смущать петербуржцев. Подробнее об этом рассказал в ходе прямой линии губернатор Александр Беглов, отвечая на вопросы горожан.

Петербуржцы спросили, зачем в непогоду укладывают свежее асфальтное покрытие. А чиновник заметил, что эта работа на самом деле очень важна и ведется в любое время года.

- Укладку асфальта в зимний период делать нельзя, это правда. А вот аварийный ремонт, чтобы водители не теряли колеса и подвески, необходим. Весной эти заплатки меняют на постоянное покрытие. Но не будем же ждать до весны, чтобы образовались ямы. Надо в срочном порядке их ликвидировать - ездит же и личный, и общественный транспорт, - разъяснил Александр Беглов.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ УПРАВЛЯЙКИ

- Некоторые УК ведут себя как хозяева, а не как обслуживающие структуры. Нужно требовать с управляющих компаний, а если они плохо выполняют обязанности – обращаться в администрацию, прокуратуру. Главное, чтоб они не обманывали жителей, не накручивали услуги, - заявил Александр Беглов в ответ на вопрос о подтоплении в подвале.

Болото в подвале - прямая ответственность управляек. По словам губернатора, они обязаны узнать причину потопа, откачать воду и провести дезинфекцию. Весной, напомнил чиновник, управляйки придут в администрации за новыми лицензиями, и их будут жестко оценивать с учетом всех жалоб, которые на них успели поступить.

ГОРЫ СНЕГА И РЕКИ ВОДЫ

Сваливать снег на газоны и в водоемы в Петербурге запрещено, напомнил губернатор и призвал горожан сообщать обо всех таких случаях. С нарушителями правил будут разбираться.

- Для вывоза снега есть 16 снегоплавильных и 11 снегоприемных пунктов. Процесс их строительства дорогостоящий и длительный, но мы будем наращивать их количество. Еще есть площадки для временного складирования, они согласованы с Роспотребнадзором. Есть и площадки для перегрузки во время сильных снегопадов – туда свозят снег с улиц и дворов, - рассказал Беглов.

Для складирования снега есть определенные точки. Закидывать снег на газоны и в водоеме точно нельзя - на такие случаи стоит жаловаться чиновникам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А что до ливневок, которые не справляются с потоками тающего снега, так их проходы забивают лед, мусор и песок. Дорожные службы чистят ливневки совместно с Водоканалом, но процесс требует техники для откачки воды. Губернатор назвал это сложной работой.

Тематические прямые линии Александр Беглов пообещал проводить каждый месяц. Тема будет формироваться в зависимости от количества вопросов по одному и тому же поводу.