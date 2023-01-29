«Слепые должны сидеть дома!»: Мать избила незрячего директора центра собак-поводырей, которая случайно задела ее дочку

В Петербурге буйная мать избила незрячую женщину. Фото: СОЦСЕТИ

Горе-мать избила директора центра по подготовке собак-поводырей Викторию Зырянову. Все произошло днем в субботу, 27 января, на троллейбусной остановке у парка «Сосновка» в Петербурге. 58-летняя женщина, ее верный лабрадор и помощница возвращались домой с «Урока доброты и толерантности», проведенного для школьников. По иронии судьбы после такого мероприятия она случайно встретила человека, который про эту толерантность, похоже, никогда не знал.

- Я шла собакой, с тростью. В руке держала пятикилограммовый пакет с собачьим кормом. Я не размахивала палкой. Никого не ударяла, честно, - призналась в разговоре с spb.kp.ru Виктория Зырянова. – Вдруг ко мне подлетает какая-то мамочка, начинает кричать матом на меня. Агрессивно толкалась. Я ей говорю: «Я слепая, я не вижу. Что случилось?». А она в ответ: «Вот вы ходите тут, размахиваете своими палками. Мою дочь ударила! Слепые должны сидеть дома!». К сожалению, никто за меня не заступился. Разве что прохожие крикнули на женщину, чтобы она не ругалась матом, потому что рядом дети.

В тот день Виктория была на траурном мероприятии, посвященном полному освобождению блокады Ленинграда. Фото: vk.com/simargl_dogs

Конфликт стих на десять минут. Но когда к остановке подошел нужный для Виктории троллейбус, мать снова накинулась на нее.

- Подхожу к дверям и слышу сзади крики ребенка: «Мама, не надо, мамочка!». И я чувствую, как меня сильно бьют кулаками по голове. Тут же мне стало плохо, я упала. Судя по реакции девочки, это у нее в семье не первый раз. Моя помощница потом заметила, что у женщины сбитые костяшки на пальцах. Может быть, у них какие-то проблемы дома, - рассуждает Виктория.

Фото мамочки, напавшей на незрячую женщину. Фото: vk.com/simargl_dogs

В итоге на место вызвали полицию и скорую помощь. Мать и ее шестилетняя дочка никуда не сбежали. По словам Виктории, ее обидчица давала показания, что просто «маленько проучила эту слепую». Медики диагностировали у директора центра собак-поводырей закрытую черепно-мозговую травму. Полицейские намекнули пострадавшей женщине, что на ее горе-мать могут возбудить уголовные дела по статьям за дискриминацию и побои. Но сначала нужно написать заявление. Виктория пока не в состоянии это сделать.

- У меня проблемы с координацией. Голова болит и кружится. Сегодня упала и разбила губу в подъезде, рухнула на перила. Но мне нужно выгуливать собак, их у меня три. Нет возможности сидеть дома. Когда здоровье поправится, обязательно пойду в полицию, - подытожила Виктория в разговоре с spb.kp.ru.

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