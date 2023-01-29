Поисковики раскрыли подробности загадочной пропажи 11-летней девочки в Петербурге

В Петербурге завершили двухдневные поиски пропавшей 11-летней девочки. Фото: "ЛизаАлерт" / Юлия ПЫХАЛОВА

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» рассказали spb.kp.ru, как завершились поиски пропавшей 11-летней девочки. Напомним, школьница исчезла вечером в субботу, 28 января. Она вышла из дома в зелено-голубой куртке, белом свитере, с рюкзаком, а также в черных штанах, ботинках и в шапке. Ее искали всю ночь с помощью опытных волонтеров и полиции. К счастью, никакой трагедии не случилось. Ближе к утру 29 января она была уже дома – ее благополучно нашли.

- Девочка жива и невредима, мы искали ее во всех районах, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе петербургского отделения «ЛизаАлерт». – Не будем сообщать, где именно ее нашли в конечном итоге. Но были все основания предполагать, что она катается по городу на общественном транспорте: на метро, трамвае, в автобусах или троллейбусах. Поэтому ее искали абсолютно везде. Примерно в 18:30 она вышла из дома, после чего родители не смогли до нее дозвониться и обратились за помощью к нам. Около двух часов ночи ее удалось обнаружить и отвезти в семью.

По этическим соображениям волонтеры не стали раскрывать причины ночной «прогулки» девочки. Главное, что она не пострадала и теперь находится с родителями. Пока неизвестно, проведет ли полиция беседу с семьей.

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