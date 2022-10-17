«Горькая подделка«: Эксперты составили черный список сливочного масла, которое не прошло проверку

Эксперты проверили масло Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С каждым годом сливочного масла, которое не соответствует стандартам, на прилавках становится все больше. Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» и лаборатория Росстандарта отобрали и проверили десять образцов масла из магазинов города на Неве. Результаты шокировали: проверки не прошли каждые две из трех пачек.

- Всплеск фальсификации молочных продуктов, в том числе сливочного масла, который мы наблюдаем в этом году, вызван введенным в марте мораторием на внеплановые проверки бизнеса, - считает председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.

Сегодня такие проверки возможны только в случае причинения вреда здоровью или жизни потребителя. А если до этого не дошло, Роспотребнадзор может ограничиться предупреждением без применения финансовых санкций. Внеплановая проверка не будет проведена, даже если масло, которое не подходит под стандарты, найдут в детском саду или в школе.

Результаты экспертизы Фото: Общественный контроль

Первым делом десять образцов масла проверили на массовую долю жира и влаги. По ГОСТу жирность должна быть не меньше 82,5 процента, а доля влаги - не превышать 16 процентов. Тут часть «подопытных» потерпели фиаско. Так, в масле «Бутербродов» массовая доля жира составила лишь 72 процента, а влаги было в полтора раза больше нормы.

- Массовая доля жира - показатель, на который потребители ориентируются в первую очередь. И если по факту жирность продукта меньше, чем указано на этикетке, изготовитель вводит покупателя в заблуждение. Это информационная фальсификация, - отмечает профессор Политеха Татьяна Пилипенко.

Изучили образцы на вкус, цвет, запах и консистенцию. Масло не должно быть кислым, горьким или пятнистым. Но именно таким, увы, оказалось масло марки «Внуковское».

По итогам проверки поддельное масло нашли в шести упаковках. Еще двух производителей поймали на завышении жирности, а одно масло не порадовало вкусом, запахом и консистенцией.

КОНКРЕТНО

Проверку прошли:

- «365 дней»

Проверку не прошли:

- «Страна озер»

- «Бутербродов»

- «Баба Валя»

- «Внуковское»

- «Крестьянское» (ООО «Спектр»)

- «РусМолоко»

- «Славянское»

- «Вологодские традиции»

- Maito joki

СОВЕТ

Выбирая масло, обратите внимание на целостность упаковки и наличие маркировки. Сливочный «кирпичик» с вмятинами брать точно не стоит. На пачке должно быть две маркировки: классический штрихкод и QR-код, который гарантирует качество.

Не забудьте изучить состав. Основным ингредиентом должны быть пастеризованные сливки коровьего молока. И никаких растительных жиров! И напоследок посмотрите на дату производства и срок годности.

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