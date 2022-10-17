«Горькая подделка«: Эксперты составили черный список сливочного масла, которое не прошло проверку

Эксперты проверили масло
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
С каждым годом сливочного масла, которое не соответствует стандартам, на прилавках становится все больше. Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» и лаборатория Росстандарта отобрали и проверили десять образцов масла из магазинов города на Неве. Результаты шокировали: проверки не прошли каждые две из трех пачек.
- Всплеск фальсификации молочных продуктов, в том числе сливочного масла, который мы наблюдаем в этом году, вызван введенным в марте мораторием на внеплановые проверки бизнеса, - считает председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.
Сегодня такие проверки возможны только в случае причинения вреда здоровью или жизни потребителя. А если до этого не дошло, Роспотребнадзор может ограничиться предупреждением без применения финансовых санкций. Внеплановая проверка не будет проведена, даже если масло, которое не подходит под стандарты, найдут в детском саду или в школе.
Результаты экспертизы Фото: Общественный контроль
Первым делом десять образцов масла проверили на массовую долю жира и влаги. По ГОСТу жирность должна быть не меньше 82,5 процента, а доля влаги - не превышать 16 процентов. Тут часть «подопытных» потерпели фиаско. Так, в масле «Бутербродов» массовая доля жира составила лишь 72 процента, а влаги было в полтора раза больше нормы.
- Массовая доля жира - показатель, на который потребители ориентируются в первую очередь. И если по факту жирность продукта меньше, чем указано на этикетке, изготовитель вводит покупателя в заблуждение. Это информационная фальсификация, - отмечает профессор Политеха Татьяна Пилипенко.
Изучили образцы на вкус, цвет, запах и консистенцию. Масло не должно быть кислым, горьким или пятнистым. Но именно таким, увы, оказалось масло марки «Внуковское».
По итогам проверки поддельное масло нашли в шести упаковках. Еще двух производителей поймали на завышении жирности, а одно масло не порадовало вкусом, запахом и консистенцией.
КОНКРЕТНО
Проверку прошли:
- «365 дней»
Проверку не прошли:
- «Страна озер»
- «Бутербродов»
- «Баба Валя»
- «Внуковское»
- «Крестьянское» (ООО «Спектр»)
- «РусМолоко»
- «Славянское»
- «Вологодские традиции»
- Maito joki
СОВЕТ
Выбирая масло, обратите внимание на целостность упаковки и наличие маркировки. Сливочный «кирпичик» с вмятинами брать точно не стоит. На пачке должно быть две маркировки: классический штрихкод и QR-код, который гарантирует качество.
Не забудьте изучить состав. Основным ингредиентом должны быть пастеризованные сливки коровьего молока. И никаких растительных жиров! И напоследок посмотрите на дату производства и срок годности.
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