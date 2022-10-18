Петербургские депутаты повысили зарплату себе и чиновникам

Депутаты проголосовали за увеличение зарплат госслужащим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты петербургского Заксобрания проголосовали за повышение своей зарплаты. 18 октября они в первом чтении приняли законопроект об увеличении так называемой расчетной единицы, из которой высчитывается оклад госслужащих.

- Размер расчетной единицы будет устанавливаться законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период, - говорится в пояснительной записке, направленной из канцелярии губернатора в Заксобрание.

Именно Александр Беглов, в лице своего представителя Константина Сухенко, внес на рассмотрение законопроект о повышении зарплат. В повестке дня он значился как законопроект "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга".

Согласно документу, изначально расчетная единица на 2023 год составляла 1588 рублей, а на 2024-й - 1650. В новом варианте повышение учитывает инфляцию в восемь процентов, а не четыре.

Поэтому зарплату гражданских и муниципальных служащих Петербурга будут считать из следующих единиц:

- на 2023 год - 1650 рублей; - на 2024 год - 1730 рублей; - на 2025 год - 1809 рублей.

Учитывая, что доходы города в последнее время заметно выросли, в Смольном уверяют, что нагрузки на бюджет это не создаст.

- Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга, - говорится в документе.