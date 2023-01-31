За молодежь идет острая конкуренция: из-за демографической ямы в Петербурге не хватает рабочих рук

В Петербурге не хватает готовой работать молодежи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский рынок труда испытывает кадровый голод сразу в нескольких направлениях. В городе возник острый дефицит рабочих рук, а также сотрудников банковской сферы, домашнего персонала, консультантов.

- В 10 профессиональных сферах города произошло серьезное падение конкуренции среди соискателей, что привело к кадровому дефициту. Два года назад в банковской сфере на одно рабочее место претендовали не менее четырех человек, а сейчас – один, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Причин несколько. Одной из них стала СВО, после начала которой иностранный бизнес стал уходить из России. В результате иностранные топ-менеджеры передавали руководство российским управленцам, которых имеется ограниченное количество.

Что касается нехватки рабочих рук, то тут ситуация обратная. Многих коснулось сокращение (завод Toyota, например), но с выплатой до 12 окладов. Поэтому люди не спешат искать новую работу, имея финансовую «подушку».

Третий фактор – эмиграция. Заметная часть трудоспособного населения уехала из страны за последний год. Это наложилось на ключевой момент – демографическую яму.

- За последнее десятилетие, по данным Росстата, количество человек в возрасте 20-24 лет в России снизилось почти вдвое — с 12 до 7 миллионов, - отмечают в hh.ru.

А это означает, что негде взять начинающих специалистов. Тех, кто должен заменить уходящее на пенсию поколение. Сейчас, по данным экспертов рынка труда, идет сильнейшая конкуренция за молодежь.

Спад наблюдается и в возрастной категории 25-29 лет. Это уже опытные работники, в которых также очень нуждаются компании и организации. Недостаток персонала компенсирует лишь кризис, в который сокращается потребность в рабочих руках.

Но в некоторых сферах конкуренция наоборот выросла. Так, на одну вакансию юриста имеется 10 резюме. В сфере «Наука и образование» на одно место претендуют девять человек на место, а у кадровиков на одну вакансию приходится семь резюме. Также высокая конкуренция и среди начинающих айтишников.