«Уволили две тысячи сотрудников»: Рабочие закрывшегося в Петербурге завода «Тойота» раскрыли правду о том, как с ними попрощались японцы

Рабочим петербургского завода "Тойоты" при увольнении выплатили 12 годовых окладов и бонусы за выслугу лет.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Эпопея с закрытием петербургского завода «Тойота» близка к завершению. Напомним, японский автоконцерн решил прекратить производство иномарок на российском рынке. Еще 4 марта 2022 года завод в Петербурге остановил работу. Дальше он шесть месяцев находился в простое. В итоге японские владельцы заявили, что не нашли путей для возобновления работы предприятия из-за больших расходов и нарушений в поставках ключевых деталей. Сейчас на производстве остались только 137 рабочих из 2,3 тысяч, остальные попрощались с работой. «КП-Петербург» узнала, на каких условиях их уволили.
Японские иномарки больше не будут производить в России.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
БЕЗ СКАНДАЛОВ И С БОНУСАМИ
- Я был старшим слесарем, новость об уходе компании все восприняли тяжело. Но расстались с нами нормально, – заявил экс-работник завода Азамат. – Все условия в итоге сдержали, жалоб я никаких не слышал. Компания выплатила каждому сотруднику 12 средних заработных плат. Нам сохранили добровольное медстрахование еще на год после увольнения. Пообещали компенсировать расходы на обучение, переобучение и повышение квалификации в сумме до 50 тысячи рублей.
Другие рабочие добавляют, что на этом все бонусы не закончились.
- Выплатили надбавки за выслугу лет. По окладу за каждый проработанный на заводе год. Я на предприятии только пару лет, но некоторые работали там 15-16 лет. Они ушли на выгодных условиях, - анонимно рассказал действующий сотрудник завода.
КОНСЕРВАЦИЯ НА ПАУЗЕ
В последний месяц рабочие предприятия должны были готовить его к консервации. В теории есть вероятность дальнейшего возобновления работы завода. Но ни представители автоконцерна, ни сами рабочие пока никак не комментируют это.
За месяц до закрытия завода туда нагрянули прокуратура, полиция и ОМОН.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В привычное расписание работы завода неделю назад вмешалась внеплановая проверка прокуратуры, которая для своей безопасности позвала на подмогу ОМОН и полицию. Но о предварительных итогах мероприятия пока не сообщали.
- Мы сейчас не знаем, как продолжать консервацию, - разводит руками работник «Тойоты». – Прокуратура запретила рабочим заходить в цеха. Народ бездельничает.
КСТАТИ
Хоть завод в Петербурге и закроется, но японская компания намерена оптимизировать свою структуру в России и продолжить поддерживать свою дилерскую сеть, чтобы обслуживать действующих владельцев «Тойоты», а также «Лексуса». Предполагается, что с клиентами будет сотрудничать только московский офис.
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