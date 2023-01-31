«Даже мама не может их различить»: В Петербурге родилась уникальная тройня близнецов

Счастливые родители тройняшек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице бэби-бум тройняшек. И не обычных, а самых настоящих близнецов. И все они на одно лицо! Как шутят врачи – прямо трое из ларца. Еще три месяца назад, когда на свет появилась первая такая тройня, городские медики охали: «Такое происходит раз на 200 миллионов!» После этого статистика сломалась. В городе новая тройня! И снова близнецы, да такие, что даже матери их не могут различить.

«ДЕВОЧЕК НЕ МОГУ РАЗЛИЧИТЬ»

Первыми счастливыми родителями стали 28-летняя Юлия и 36-летний Семен Лебедевы. Для них это были первые роды. В первые недели беременности даже врач не понял, что Юлия готовится стать матерью сразу трех девочек.

У Лебедевых это первые дети Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- В роду и у меня и у мужа были близнецы, но не тройни, - поражалась счастливая мамочки тройни. - Пока я их вообще не отличаю! Зато у нас не было проблем с выбором имени. Одну дочку мы назвали Мирославой, как решили совместно, второй дала имя я, хотела всегда Этну, третью назвал муж. Он мечтал об Агнии. Удобно, все довольны, - шутила Юлия.

Роды у мамы прошли успешно – с помощью кесарева сечения. Врачи выдохнули, но ненадолго. И сейчас в городе вновь тот самый «один случай на 200 миллионов». В этот раз счастливыми родителями стали 22-летняя Соджида и 36-летний Хасан Тошев. У них, к слову, тоже родились девочки!

- Это абсолютно идентичные близнецы, - отмечают врачи городского перинатального центра №1. – А мама в этой истории самая настоящая героиня! Для нее это не первые дети, есть уже двое старших: дочка и сынок. А теперь еще три девочки! О том, что их будет сразу трое, мама узнала только на втором УЗИ.

Будущая мама тройняшек поначалу не поверила, что у них готовится такое прибавление. Что уж говорить об отце…

- Старшая дочка хотела сестренок, спрашивала: «Когда будет ляля?», трогала живот каждый день, - улыбается мать девочек. – Мне их уже показали, они абсолютно одинаковые, я не знаю, как их буду отличать. Мы ведь до последнего не верили, что у нас будет тройня. Правда, мой муж, честно признаться, после второго УЗИ пошутил: «Трое там у тебя?». И потом врач выходит, говорит: «Присядьте. У вас три плода». К счастью, квартира большая, места всем хватит.

Теперь в семье пятеро детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«РОДЫ С РАЗНИЦЕЙ В МИНУТУ»

Детки Соджиды также родились с помощью кесарева сечения. Операция прошла успешно и заняла 25 минут. Малышки появились на свет с разницей в минуту.

- Мама была в сознании, она сразу увидела своих малышей, - рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации перинатального центра Виктор Кудлачев. - Отец тоже присутствовал на родах.

Так как роды были преждевременные – на 33-й неделе - поэтому пока Фатиму, Зухру и Аишу на несколько месяцев оставят в больнице, чтобы они окрепли. Мама же тройни отправилась домой – теперь она обустраивает дом, чтобы встретить детишек.

Тройняшки родились здоровыми Фото: Комздрав Петербурга

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