Пьяный отец взял в заложники и порезал ножом 9-летнего сына под Петербургом

Пьяный отец порезал ножом и взял в заложники 9-летнего сына в Кудрово Фото: СОЦСЕТИ

Под Санкт-Петербургом пьяный мужчина взял в заложники собственного маленького сына и угрожал убить его. Страшная картина развернулась на глазах жителей в областном городе Кудрово утром в среду, 19 октября 2022 года. Горожане услышали крики и плач. Неадекватный отец заперся в квартире дома 5 корпус 1 по Столичной улице и удерживал девятилетнего мальчика. Об этом "КП-Петербург" рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Около 8 часов в полицию поступило тревожное сообщение. 38-летний пьяный мужчина удерживает 9-летнего сына и угрожает его убить. На место незамедлительно были направлены наряды полиции Всеволожского района, а также бойцы полицейского отряда специального назначения «Гром», - сообщили правоохранители.

К тому моменту, как на место приехали полицейские, ребенок уже был ранен ножом. Отец на этом не остановился и все грозился убить сына.

Сотрудники полиции начали оперативно действовать. Во время переговоров с мужчиной, под предлогом оказания мальчику медпомощи убедили отца открыть дверь, после чего в квартиру ворвались «громовцы». Мужчину задержали. У мальчика оказалось тяжелое ранение в шею. Его экстренно госпитализировали в больницу.

Причиной нападения отца на ребенка стал семейный конфликт. Последние два месяца мужчина живет в квартире один, так как его супруга из-за ссоры забрала их двоих детей и переехала жить к матери, здесь же в Кудрово. Утром пьяный мужчина подкараулил сына по дороге в школу, увел его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами жене.

Мужчина уже находится в отделении полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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