Оппозиционер, перевозчик крупы из Украины и год подготовки к теракту: Кого и за что арестовали по делу о взрыве Крымского моста

Крымский мост был взорван, но устоял Фото: REUTERS

По делу о взрыве на Крымском мосту Басманный суд Москвы арестовал троих задержанных. Это граждане России Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. Больше никакой информации об их роли в теракте и кто они такие, ни следователи, ни СМИ не сообщали. «КП» решила узнать, кто, по версии следствия, среди россиян стоял за подрывом моста, какую функцию они выполняли и чем они занимались в обычной жизни.

«ФИРМА БЕЗ ПРИБЫЛИ»

Олегу Антипову 33 года, родился и жил в Заволжском районе города Ульяновск. Как рассказывают о нем родственники, Олег долгие годы занимался грузоперевозками. Около 6-7 лет назад он переехал в Санкт-Петербург. Само собой родные и близкие сейчас не верят в их вину, но следователи предоставили достаточные улики для их ареста.

Россия считает, что к подрыву причастны спецслужбы Украины Фото: REUTERS

- Олег, как мы считали, был порядочным, вел бизнес, в Петербурге у него жена и маленький ребенок, - рассказали «КП» родственники Олега. – Когда пошли новости о задержании, мы сначала подумали, что это какой-то полный однофамилец. Долгое время считали, что к нашему Олегу эти новости не имеют никакого отношения. Но сейчас мы позвонили его маме. Она в шоке от случившегося, она не верит в его вину.

Друзьям Олег о своей работе ничего не рассказывал.

- Он футбол любил, в теннис играл, ходил на рыбалку, - поделились с «КП» друзья Олега. - О политике или Украине никогда ничего не говорил. Жену с ребенком обеспечивал, но они не жили богато. Обычная средняя семья.

Олег Антипов руководил компанией «ТЭК-34», которая, по версии следствия, приняла заказ на перевозку груза со взрывчаткой в Крым. Фирма при этом не было изначальным заказчиком. По версии ФСБ, изначально в документах значились украинское ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A. Груз вышел из Одессы, после чего пришел через Болгарию в Грузию, а затем в Армению. В Ереване он был растаможен, после этого отправителем стало армянское ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», а получателем московское ООО «Лидер».

Груз доставили в краснодарский Армавир. И только 7 октября в документах отправителем уже значилась ульяновская «ТЭК-34». Судьба у этой компании не менее странная, чем сам маршрут груза. Фирма была зарегистрирована в 2004 году в Волгоградской области. Ее учредителем долгие годы был Алексей Орлов. И только в ноябре 2020 года она перешла самому Антипову. В январе 2021 года юридический адрес компании был признан недостоверным, после чего в августе 2021 года «ТЭК-34» была ликвидирована.

ФИРМА БЫЛА НОМИНАЛЬНОЙ?

Снова заработала компания в декабре 2021 года. И уже в марте 2022 года юридический адрес компании был перенесен из Волгоградской области в Ульяновск. При этом в «ТЭК-34» с 2019 года не велось никакой финансовой деятельности. Не было ни прибыли, ни убытков. Чем занималась компания все это время – неизвестно. Сам же Антипов после задержания загадочно заявил, что данные о том, что «ТЭК-34» - это его компания «не совсем верны». Была ли все эти годы фирма подставной, а сам Антипов лишь номиналом – пока тоже неизвестно. Как бы там ни было родственники Олега, о «ТЭК-34» ничего не слышали.

Уже после задержания в суде выяснилось, что помимо ребенка Антипов заботится о своей жене, у которой нашли опухоль головного мозга. Мог ли глава семейства копить деньги на лечение жены, закрывая глаза на свою фирму, которая могла быть подставной, пока остается только догадываться.

- Представленные суду материалы, свидетельствуют о том, что Антипов задержан при наличии обоснованных подозрений в его причастности к совершенному преступлению – очевидцы указали на Антипова, как на лицо совершившее преступление, - говорится в решении Басманного суда об аресте подозреваемого.

Сейчас Антипов находится в СИЗО. Его жена от комментариев отказывается.

НАРУШАЛ СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ ОРУЖИЯ

История 44-летнего Александра Былина сильно напоминает Антипова. Былин родился в Белгородской области, был прописан в городе Старый Оскол. Его родственники также, судя по всему, живут в Санкт-Петербурге. Сам он курсировал между разными городами. Был одно время юристом, потом стал владельцем компаний. В открытых базах он значился генеральным инженером и генеральным директором фирмы «Агроклуб» в Белгородской области, учредителем компании «Продторг» в Москве, компании «Таурус» (стройматериалы) в Белгородской области и «Русской сервисной компании» (лесоводство).

Также в некоторых базах он проходит как директор ООО «Ваше право». За ним числятся правонарушения в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Среди них – «нарушение сроков регистрации оружия», «проживание без регистрации», «превышение скорости», «стоянка в неустановленном месте». Из-за долгов или штрафов пристав ему запретил выезжать заграницу. У Былина трое детей, один из которых инвалид. Жена больна онкологией.

Последняя компания, которая была зарегистрирована на Былина, - ООО «Экстра», ее юрадрес находится в Крыму в Алупке. По данным некоторых СМИ, «Экстра» якобы была получателем того самого груза.

Сама компания была зарегистрирована в декабре 2021 года. Информация о ее финансовой деятельности пока также не высвечивается. Поэтому некоторые эксперты предположили, что она могла якобы быть «однодневкой».

Родственники Былина сейчас отказываются комментировать дело. Но адвокат подозреваемого заявил, что мужчина невиновен.

- У следствия одно основание для утверждения о причастности Былинка к теракту - он передал данные на водителя той самой фуры своему коллеге по поставке продуктов питания, которыми Былин всю жизнь занимается на территории Крыма, Воронежа и Севастополя, - объяснил «КП-Петербург» адвокат Сергей Бзюкин. - Былин занимается поставкой рапса, его выращивают на Украине. Из Украины в Крым рапс везут на фурах. После чего Былин через логистический сайт заказывал свободную машину, которая может с Воронежа приехать в Симферополь, там загрузится рапсом, и уехать в место назначения. Номер телефона водителя фуры Былин передал своему партнеру по бизнесу Владимиру Злобе (он был арестован в Крыму). На этом его участие заканчивается. Он просто передал номер коллеге по рапсу. О готовящемся теракте он не знал.

Свою вину Былин не признает, он уже обжаловал арест. Однако, как следует из решения суда, улики против Былина следователи предоставили достаточные.

БЫЛ ОППОЗИЦИОНЕРОМ?

Третий арестованный – самый загадочный из этой группы. 37-летний предприниматель из Липецка Дмитрий Тяжелых, на нем зарегистрировано ИП. Занимался установкой антенн, торговал электронным оборудованием. Судя по его странице в соцсетях, он, предположительно, поддерживал оппозиционера Навального (включен в список террористов и экстремистов), был подписан на его сайты. У Дмитрия тоже есть ребенок, с женой, он, судя по всему, разведен. В Сети мужчина жаловался на отсутствие денег.

- Где заработать денег на одежду? Не в чем выйти встретится с подругой даже... Как быстро заработать 30-40 тысяч? – такие запросы Дмитрий оставлял в Сети.

В открытых базах видно, что Тяжелых часто использовал службу доставки СДЭК, был зарегистрирован на «Форекс», имел штрафы и был заемщиком у банков. На суде он заявил, что следователи не представили доказательства его вины. Но Фемида посчитала иначе.

- Представленные суду материалы, свидетельствуют о том, что Тяжелых задержан при наличии обоснованных подозрений в его причастности к совершенному преступлению – очевидцы указали на Тяжелых, как на лицо совершившее преступление, также при нем в жилище обнаружены явные следы преступления, - говорится в решении суда.

Адвокат Тяжелых общаться с «КП» отказался, попросив брать информацию по делу у следователей. На вопрос – значит ли это, что защита согласна со следствием, он отвечать не стал.

Сейчас следователи продолжают выяснять, кто и какую роль выполнял в теракте на Крымском мосту. Отметим, что украинская фирма «Транслогистик УА», через которую, как считает следствие, и начал свое движение груз со взрывчаткой, была зарегистрирована за месяц до начала спецоперации России. Можно предположить, что уже тогда те, кто осуществил подрыв моста, задумали провести теракт. И на это у них ушло около года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК России подтвердил причастность украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту

К теракту на причастны также граждане Украины, России, Армении и Грузии (подробности)