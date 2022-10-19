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Общество19 октября 2022 14:44

Смольный не будет ограничивать выезд из Петербурга из-за уровня базовой готовности

Власти объяснили, что изменится в городе с 19 октября
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Анастасия СИРОТЕНКО
Смольный не будет вводить ограничения на выезд из Петербурга из-за базового уровня готовности

Смольный не будет вводить ограничения на выезд из Петербурга из-за базового уровня готовности

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 19 октября 2022 года введет уровень базовой готовности. Это значит, что в городе усилят меры безопасности. Однако серьезных ограничений, в том числе на выезд за пределы Северной столицы, не будет. Об этом "КП-Петербург" рассказали в комитете по транспорту города.

- Принимается комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности объектов транспорта, вводятся дополнительные проверки. Введение ограничений в работе общественного транспорта, а также ограничений на пересечение границ Петербурга воздушным и железнодорожным транспортом на текущий момент не предусмотрено, - пояснили в комитете.

В Смольном подтвердили, что введение положения никак не повлияет на привычный ритм жизни петербуржцев. Главные меры в том, что будет повышена безопасности на всех важных объектах Петербурга. Также, в случае ЧП, власти города будут принимать решения для того, чтобы обеспечить безопасность горожан.

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