В администрации Фрунзенского района объяснили, почему люди с повестками стали ходить по квартирам в Купчино

Жители Купчино заметили людей, раздающих повестки пи поквартирном обходе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Фрунзенского района Петербурга опровергли слова жителей Купчино, которые сообщали об «облаве» на уклонистов и раздачу листовок у одного из ЖК. По словам чиновников, имел место обычный поквартирный обход.

- Мы не ищем уклонистов. Просто совершаем поквартирный обход. Особенно по тем адресам, откуда не получили обратной связи с момента доставки первой повестки. Такие мероприятия проводятся в районе с начала частичной мобилизации. Не совсем понимаем ажиотажа в Интернете и СМИ. Ходим уже не первый день, утром и вечером. Привлекаем, кого сможем: сотрудники администрации, военкомата, полиция. Кто-то нормально реагирует, кто-то неадекватно. В целом могу сказать, что те, кто подлежат отправке, уже давно открыли двери, получили повестку и уехали служить, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе районной администрации.

При этом речь о выполнении мобилизационной квоты по району не идет: «Мероприятия продолжаются, частичную мобилизацию может завершить только президент». А работы много, ведь во Фрунзенском районе живет почти полмиллиона человек.

По словам чиновников, районными властями на Софийской улице, 44, организован пункт предварительного приема граждан, куда можно прийти с вопросами о мобилизации.

- В военкомате же очереди и узкие коридоры. А у нас тут кулер с водой, туалет, диванчики, телевизор с фильмами о Великой Отечественной войне. Здесь же сидят сотрудники прокуратуры, чтобы жалобу подать, если повестка неправомерная. Можно пройти осмотр врача и поговорить с сотрудниками администрации и комиссариата. Все быстро и комфортно, - рассказали представители администрации.

Напомним, что ранее о визитах на дом людей с повестками рассказывали жители Калининского района.

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