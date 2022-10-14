«Дежурят с раннего утра у входа в дом»: Полиция и сотрудники военкомата в Петербурге вручают повестки в парадных ЖК

Жители Петербурга жалуются на домашние визиты полиции и сотрудников военкомата с целью вручения повестки. Фото: СОЦСЕТИ

- Вот такое доброе утро у нас. Выходим за кофе, а в каждой из восьми парадных дежурят полицейские и сотрудники военкомата. Кто-то в штатском, кто-то в форме. Раздают повестки, - пожаловалась читательница «КП-Петербург» Полина.

На такие визиты не первый день жалуются жители нескольких ЖК из Калининского района. Выйти на работу вовремя теперь решается не каждый мужчина – вдруг остановят и сразу отправят отдавать долг родине. Во многих домах теперь женщины первыми спускаются на улицу для разведки и предупреждают своих мужчин о том, что выход из дома чист.

Жители «Калина Парка» и «Полюстрово Парка» говорят, что мужчин подлавливают прямо на выходе из лифта. Фото: СОЦСЕТИ

ДЕЖУРЯТ ПО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

- Смех смехом, но у нас в ЖК «Калина парк» такая облава уже второй раз. Дежурят утром с семи часов утра. Могут прийти вечером. У каждого дома расставили полицию и людей в штатском. Повестки раздают всем подряд. Без разбора, годен или нет, – рассказал «КП-Петербург» местный житель Дмитрий. – Вчера видел, как с соседнего дома увезли кого-то в отдел. По району, конечно, стало меньше прохожих людей, прячутся.

По словам местных жителей, виды повесток отличаются. У кого-то написано, что ему нужно немедленно явиться в военкомат. У других – просто в конкретный день для уточнения данных воинского учета.

Полиция помогает сотрудникам комиссариата проверить документы того или иного мужчины. Фото: СОЦСЕТИ

- Полицейские в лоб говорят: «Проверка документов». Дальше человек в штатском сразу по списку сверяет, из какой ты квартиры. Есть слухи, что управляющая компания просто дала им данные жильцов. Кому не вручили, бросили по почтовым ящикам повестки, они без даты, - делится житель ЖК.

Молодой отец Алексей столкнулся с полицией и сотрудниками комиссариата в гражданском, когда отводил дочку в детсад.

- У меня только спросили номер квартиры, без фамилии. Проверили по какой-то базе и отпустили. Полиция комиссариату нужна для личного спокойствия, чтобы возмущения не было. Ну и они могут официально проверить документы человека. Удобно, в общем. В моем случае они дежурили в парадной более трех часов, - делится Алексей.

Дежурство "групп оповещения" начинается с самого утра. Фото: СОЦСЕТИ

ИЩУТ ТОЛЬКО УКЛОНИСТОВ

«КП-Петербург» позвонила в военкомат Калининского района, чтобы узнать причину такой активности их сотрудников.

- Действительно, наши сотрудники разносят повестки по домам. Почему с полицией? Их и спрашивайте. Много ли уклонистов? Не знаю, люди с повестками приходят ежедневно, поток резервистов нормальный, - сказал дежурный комиссариата.

В администрации Калининского района утверждают, что визиты полиции и сотрудников военкомата – профилактические. И касаются не всех мужчин.

- На нескольких адресах в Калининском районе есть уклонисты. Эти мужчины ранее лично получили повестки, но не явились в военкомат, не предоставили свои данные. Поэтому им повторно выписывают повестки. Группы оповещения из полиции, сотрудников комиссариата и районной администрации дежурят на первых этажах домов. Но они просто оповещают граждан о необходимости явки в военкомат. Выходы из парадных никто не блокирует, людей не задерживают, - подчеркнули «КП-Петербург» в администрации Калининского района.

В администрации уверяют. что полиция и сотрудники военкомата просто ищут уклонистов. Фото: СОЦСЕТИ

При этом в администрации признают, что группы оповещения не всегда реагируют на вопросы людей, из-за чего те злятся и беспокоятся.

-Теперь дежурные группы будут давать все необходимые разъяснения жителям домов. Просим людей отнестись с пониманием к таким мероприятиям. А мужчинам, получившим повестки, стоит иметь в виду, что они обязаны явиться в военкомат для уточнения данных, иначе их привлекут к ответственности,- подытоживают в администрации.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Законны ли такие рейды полиции и сотрудников военкомата?

Отвечает военный юрист Алексей Пономарев

- Само по себе вручение повесток в выездном формате – это вполне законное действие. Но сотрудники военкоматов могут привлекать полицейских только в том случае, если в отношении призывника возбудили административное дело за уклонение. А в этой ситуации не понятно, есть ли такие люди в упомянутых жилых комплексах. На деле сотрудникам военкомата очень удобно, что рядом с ними полиция. Ведь у них есть право на проверку документов. А людям из военкомата могут отказать и пройти мимо них. С полицией такое не пройдет.

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