Видео последствий оползня на полигоне «Новый Свет» под Гатчиной с высоты птичьего полета

Оползень на мусорном полигоне произошел 20 октября
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На мусорном полигоне в поселке Новый свет под Гатчиной 20 октября произошел оползень. Там произошел сход откоса. Сейчас на месте работают специалисты эконадзора. В происшествии никто не пострадал.
«КП-Петербург» съездила на место происшествия
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сотрудники регионального Росприроднадзора начали внеплановую проверку на мусорном полигоне.
Мусорный полигон с высоты птичьего полета
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сразу после ЧП на откосе начала работать специальная техника: бульдозеры и экскаватор. Специалисты занимаются ликвидацией схода свалочных масс. Отходы принимаются без перебоев.
На месте работали сотрудники эконадзора Ленобласти
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«КП-Петербург» съездила на место происшествия. Показываем, как выглядит сейчас полигон с высоты птичьего полета.
Оползень на мусорном полигоне
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА