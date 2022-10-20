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Происшествия20 октября 2022 16:00

Видео последствий оползня на полигоне «Новый Свет» под Гатчиной с высоты птичьего полета

«КП-Петербург» показывает, как выглядит полигон «Новый Свет» под Гатчиной после оползня
Анастасия НУРАДИЛОВА
Оползень на мусорном полигоне произошел 20 октября

Оползень на мусорном полигоне произошел 20 октября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На мусорном полигоне в поселке Новый свет под Гатчиной 20 октября произошел оползень. Там произошел сход откоса. Сейчас на месте работают специалисты эконадзора. В происшествии никто не пострадал.

«КП-Петербург» съездила на место происшествия

«КП-Петербург» съездила на место происшествия

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники регионального Росприроднадзора начали внеплановую проверку на мусорном полигоне.

Мусорный полигон с высоты птичьего полета

Мусорный полигон с высоты птичьего полета

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу после ЧП на откосе начала работать специальная техника: бульдозеры и экскаватор. Специалисты занимаются ликвидацией схода свалочных масс. Отходы принимаются без перебоев.

На месте работали сотрудники эконадзора Ленобласти

На месте работали сотрудники эконадзора Ленобласти

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП-Петербург» съездила на место происшествия. Показываем, как выглядит сейчас полигон с высоты птичьего полета.

Оползень на мусорном полигоне

Оползень на мусорном полигоне

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧППроисшествия: ЧП