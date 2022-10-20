«Нарушение технологии хранения отходов»: эконадзор работает на месте схода оползня на полигоне «Новый Свет» под Гатчиной

На мусорном полигоне в Новом Свете начнется проверка. Фото: Управление Росприроднадзора по СЗФО

Внеплановая проверка мусорного полигона в поселке Новый Свет под Гатчиной начинается после второго за последнее время схода оползня. Решение об этом приняли в Управлении Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу. Но причиной стали еще прошлые проблемы.

- В основу материалов на согласование внеплановой проверки легли результаты исследований атмосферного воздуха, проведенные в августе-сентябре 2022 года. Были выявлены превышения по сероводороду, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что прошлый оползень на мусорном терриконе случился в конце сентября 2022 года.

Оползень на полигоне произошел второй раз за месяц. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Решение о нынешней проверке совпало с новым оползнем, о котором стало известно утром 20 октября. Сейчас на полигоне «Новый Свет-Эко» работают специалисты эконадзора по Ленобласти, а также мобильная лаборатория, которая измеряет чистоту атмосферного воздуха.

- Вероятной причиной схода откоса террикона является нарушение технологии складирования отходов, а именно ее отсыпки не только грунтом, но и инертными материалами, которые обеспечивают достаточное и безопасное сцепление слоев, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Сейчас на место происшествия также выехали сотрудники прокуратуры.

Напомним, что мусор на полигон в Новом Свете поступают в основном из Петербурга.

ОФИЦИАЛЬНО:

- На полигоне «Новый Свет - ЭКО» приступили к ликвидации схода свалочных масс: на откосе работает спецтехника (бульдозеры и экскаватор). Прием отходов осуществляется без перебоев. Станция дегазации работает в штатном режиме - отбор газов производится непрерывно, - сообщает пресс-служба ООО «Новый свет - ЭКО».