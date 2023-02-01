Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти запустит производство мебели под новым брендом

Производство мебели на фабрике IKEA в Ленобласти перезапустят под новым брендом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывшая фабрика IKEA, расположенная в городе Тихвин Ленинградской области, снова будет работать по прямому назначению. Если ранее предприятие выпускало деревянные мебельные щиты и мебель под шведской маркой, то теперь здесь будет производство мебели под новым брендом.

- Решили вопрос, есть понятный финиш этой истории. Будет новое предприятие. Также мебель, но мебель не IKEA, а другая, - рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в эфире телеканала ОТР.

Кто именно станет новым владельцем тихвинской фабрики, глава региона не уточнил. Напомним, что завод завод «IKEA Индастри Тихвин» был открыт в 2014 году. По состоянию на 2022 год здесь работало около тысячи человек, половину из которых пришлось сократить. Поиском новых хозяев для предприятия занялись власти Ленобласти, однако до сих пор окончательного решения проблемы не было.

Пока что на заводе организованна временная занятость для персонала. Дата полноценного перезапуска производства сейчас не оглашается. Также непонятно, сколько сотрудников останется на фабрике.

- Работникам фабрик удалось благодаря коллективным действиям отстоять свою занятость на 12 месяцев. Но впереди март. Компания анонсировала закрытие сделки. Но на каких условиях? - сообщается в группе ВКонтакте профсоюза работников завода «IKEA Индастри Тихвин».

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