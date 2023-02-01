«Рана лба, контузия, многочисленные ушибы. Все очень болит»: Жестоко избитая в Петербурге продюсер Анна Леонова рассказала о своем состоянии после нападения

У Анны Леоновой множественные травмы головы, разбито все лицо. Фото: СОЦСЕТИ

Жестоко избитая петербургская продюсер и блогер Анна Леонова рассказала о своем диагнозе. По словам женщины, медики у нее нашли целый букет травм. В основном пострадала голова, по которой бил нападавший.

- Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, параорбитальные гематомы обеих сторон, ушибленная рана лба, контузия придаточного аппарата средней степени тяжести, контузия глазного яблока, - сообщила Леонова, опубликовав фото больничной выписки в соцсетях.

Также у женщины многочисленные ушибы мягких тканей лица и ушиб левого бедра. Сейчас блогер лечится дома, ее состояние оставляет желать лучшего.

- Везде все очень болит, - рассказала на видео сама Анна.

Напомним, что на пострадавшую напали на Суворовском проспекте вечером 29 января. Леонова возвращалась домой, когда заметила мужчину, справлявшего малую нужду. Анна сделала замечание, на что получила в ответ удары руками и ногами в лицо.

Потерпевшую увезли на скорой, а поисками нападавшего занялась полиция. Предварительно известно, что за некоторое время до нападения мужчина закупился спиртным и сигаретами в ближайшем магазине. Сейчас его личность пытаются установить по видео с камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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