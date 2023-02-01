«Слабость и боли в груди»: Сын актера Бориса Щербакова раскрыл правду о его госпитализации

Госпитализация Бориса Щербакова связана с резкой болью в груди. Фото: Николай КРИВИЧ

Новость о госпитализации актера Бориса Щербакова, известного по сериалу «Солдаты», вызвала волну слухов о его состоянии здоровья. Напомним, народный артист России не приехал на родину в Петербург, где 1 февраля у него должен был пройти спектакль «Свободная пара» с Марией Ароновой. В ДК «Выборгский» расстроили зрителей и сообщили, что Щербаков просто заболел. Однако в Telegram-каналах массово писали о проблемах с сердцем у актера. Его сын Василий рассказал spb.kp.ru, что произошло на самом деле.

- Утром 31 января Борис Васильевич почувствовал себя нехорошо. Заподозрил ОРВИ, срочно вызвал врача. Медик тут же сделал необходимые тесты. Коронавирус не подтвердился. В итоге врач порекомендовала сделать кардиограмму. Для этого пришлось ехать в Боткинскую больницу в Москве на скорой. Сейчас лежит в кардиологическом отделении. Проведут ряд тестов. К сожалению, в Петербурге спектакль окончательно отменен. И завтра, 2 февраля, в Москве, - сообщил сын народного артиста.

Самому Борису Щербакову дозвониться не вышло. Его сын пояснил spb.kp.ru, что отцу плохо.

- Он сейчас слабый. Но в сознании, ходить может. Просто остается боль в груди. Кардиограмму сделали в карете скорой. Она не очень. Но пока без громких диагнозов. Ждем результатов дополнительного обследования, - подытожил Василий Щербаков.

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