«А где у тебя ноги?»: Видео жестоких издевательств над знаменитым инвалидом-скейтбордистом обернулось скандалом

Мальчик с детства катается на скейте. Фото: СОЦСЕТИ

По Сети разлетелось видео, на котором школьники грубо шутят над мальчиком-инвалидом. Восьмиклассник хотел записать ролик для своего видеоблога. Но шутка превратилась в настоящую неприятную проблему. Родители «режиссера» видео и мальчика на протезах разбираются в ситуации.

- Ноги у вас настоящие? Это вы поскользнулись на растяжке, и ноги оторвало? - спрашивал один из школьников.

На кадрах видно, что мальчик спокойно реагирует на происходящее и не поддается провокациям. Делом заинтересовалась прокуратура.

- Сейчас выясняются обстоятельства и причины конфликтного поведения подростков. Будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мнение родителей подростков разделились. Родители мальчика, который снял резонансное видео, объясняют, что ролик постановочный. Мол, мальчик на протезах был согласен сниматься. Мама школьника отрицает такой ход событий. 1 февраля она ходила в школу для разговора с директором. Там ей пообещали разобраться в конфликте ребят.

Ребенка-инвалида на скейте в 10 лет заметил Тони Хоук. Фото: СОЦСЕТИ

К слову, школьник еще в 10 лет стал популярным. Уже тогда он катался на скейтборде и выполнял трюки с доской. Ребенка заметил звезда скейтбординга Тони Хоук и сказал, что теперь петербуржец – его любимый спортсмен.

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