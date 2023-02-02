Весна будет: Сурок-предсказатель проводил зиму из Петербурга

Сурок предсказал раннюю весну в Петербурге / Фото: Приют Белоснежки

Весне все же быть. 2 февраля 2023 года в День сурка упитанный и пушистый обитатель зоофермы "Приют Белоснежки" сурок Филимон сделал предсказание на весну. Красавец Фил, как добропорядочный оракул, проснулся рано утром, ответственно подойдя к делу. Сурок, выглянув из норки, огляделся вокруг и решил, что зиму пора выпроваживать. Об этом "Комсомолке" рассказали в "Приюте Белоснежки".

- Прогноз: весна ранняя. Сурок не испугался своей тени. Он проснулся, бодрый и веселый. Значит, как и он, весна будет бодрая и веселая. Зиму мы сегодня проводили, значит до 15 марта все будет хорошо. Ну, а после 15 марта - это уже не к нам, - поделились в приюте.

Отметим, что по долговременному прогнозу, в феврале погода будет вполне себе зимняя, со снегом, но не то чтобы очень холодая. В отдельные дни Петербург ждут морозы, даже до минус 9-12 градусов, но также не обойдется без оттепелей. Так что, прогноз сурка Филимона вполне себе может оказаться правдой.

Филимон в этом году один из главных предсказателей, так как сурки в Ленинградском зоопарке скончались еще летом.