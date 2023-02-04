Невиданная щедрость: Экс-жена Александра Кержакова пожаловалась на крошечные алименты, которые спортсмен платит сыну

Экс-жена Александра Кержакова пожаловалась на крошечные алименты, которые спортсмен платит сыну Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова поделилась, какие алименты платит спортсмен на содержание их общего сына. 10,5 тысяч рублей в месяц - именно такую сумму перевел заслуженный мастер спорта России и экс-нападающий "Зенита". Этим Милана поделилась со своими подписчиками в социальной сети.

- Алименты "невиданная щедрость", - иронизирует экс-супруга спортсмена. - Не знаю даже на что их пойти потратить.

Такие алименты на детей получают бывшие жены футболистов / Фото: Соцсеть Instagram запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Подруга "по несчастью" Миланы Тюльпановой Алана Мамаева, бывшая супруга футболиста Павла Мамаева, шутя отметила, что даже ей бывший муж выплачивает на содержание их ребенка больше денег - целых 11 095 рублей.

- Алана, я выиграла, - шутит Милана.

Сыну Миланы и Александра пять лет, но отец с мальчиком не общается Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сыну Миланы и Александра пять лет. Супруги развелись в 2019 году и с тех пор между ними проходили суды по алиментам. В феврале 2019 года стало известно, что Кержаков задолжал супруге по алиментам больше 13 миллионов рублей. Сейчас в базе судебных приставов пусто, значит, Александр исправился. Милана жалуется, что отец не общается с сыном и не дарит ему подарки на день рождения или Новый год.

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