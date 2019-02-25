Кержаков задолжал бывшей жене по алиментам больше 13 миллионов рублей

Черная полоса в жизни 36-летнего экс-футболиста Александра Кержакова, похоже, не собирается заканчиваться. Не успел спортсмен развестись с последней женой Миланой Тюльпановой, как объявилась его предыдущая супруга, от которой у Александра растет 13-летняя дочь Даша. Пара рассталась еще в 2010 году и, как заверяла прессу, финансовых споров между ними не осталось. Но вот прошло почти 9 лет, и выяснилось, что у Марии Головой накопилось к Александру много вопросов. А если конкретно - на 13,5 миллионов рублей. Именно такую сумму, согласно опубликованному на сайте судебных приставов исполнительному листу, звездный папа задолжал своему чаду.

- Я не могу пока комментировать данный вопрос, - сказала «КП»-Петербург» адвокат Кержакова Ирина Куликова.

Информация о задолженности экс-футболиста появилась на сайте судебных приставов.

Как оказалось, нотариальное соглашение об уплате алиментов супруги заключили еще в июне 2011 года. Помогал ли с того времени Кержаков своей дочке материально, неизвестно. Но, если Голова все же предъявила приставам договор об уклонении от уплаты алиментов, то вряд ли. Или не ту сумму, что просила мама. Сама же Мария комментировать ситуацию корреспонденту «КП» отказалась.

- Я ничего не знаю, не в курсе, не могу точно сказать, - растерялась Голова, когда мы ей дозвонились, и тут же бросила трубку.

Наложить арест на выезд экс-футболиста из страны бывшая жена пока не может, так как для этого необходимо судебное решение. Однако если Кержаков не начнет платить алименты, получить его не составит труда.

Напомним, у бывшего зенитовца трое детей. 13-летняя Даша живет с мамой Марией Головой, 5-летнего Игоря от Екатерины Сафроновой воспитывает сам Кержаков, а вот Артемия, которому не исполнилось еще и двух лет, на время судебных разбирательств с Миланой Тюльпановой у него забрали - мальчик пока находится у мамы.

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