«Чистый кайф»: фигуристка Елизавета Туктамышева показала фото с отдыха в горах

Елизавета Туктамышева встала на сноуборд. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева попробовала себя в новом виде спорта. У себя в соцсетях девушка показала фото с отдыха в горах, где она катается не на привычных коньках, а на сноуборде.

- Сбылась моя давняя мечта. Я встала на сноуборд, - подписала фото Туктамышева.

Сама спортсменка призналась, что кататься на сноуборде оказалось проще, чем она думала. Ранее Лиза уже каталась на горных лыжах и теперь не может выбрать, что ей нравится больше, собственно лыжи, или сноуборд.

- Лыжи показались мне чуть более безопасными, - отмечает Туктамышева.

Где именно она отдыхает, фигуристка не уточнила. Напомним, что у Елизаветы есть склонность к экстремальным видам спорта. Она уже осваивала вейкбординг на летнем отдыхе.

Справка «КП»:

26-летняя Елизавета Туктамышева имеет титулы чемпионки Европы и мира в женском одиночном катании. В нынешнем сезоне спортсменка выиграла два этапа Гран-при России, а также стала бронзовым призером национального первенства.

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