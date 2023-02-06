Брошенную собаку, примерзшую к сугробу в лесу Ленобласти, усыпили из-за неизлечимых болезней

Примерзшую к пледу собаку из Ленобласти усыпили из-за неизлечимых болезней Фото: СОЦСЕТИ

Жизнь несчастной собаки, брошенной умирать в лесу Приморска в Ленинградской области, закончилась. Лаки, так назвали собаку, нашли 3 февраля 2023 года между сугробами, накрытую пледом, который буквально примерз к ней. Было сразу понятно, что ее туда привезли бывшие хозяева и оставили замерзать насмерть. Животное не могло самостоятельно встать на лапы. Неравнодушные люди, которые нашли собаку, забрали ее и отвезли в ветеринарную клинику.

- Пес пережил ночь. Утром взяли анализы и сделали рентген. Пес не поломанный, но почему он не встает на ноги, пока не понятно. Врачи наблюдают, пытаются выяснить. Как только станет понятно, будет уже ясно, как его лечить, - рассказала spb.kp.ru зоозащитница Анастасия Миргород.

Лаки нашли в лесу, плед к ней буквально примерз Фото: СОЦСЕТИ

Вскоре выяснилось, что у Лаки очень много проблем. На голове у нее были две опухоли, одна из которых кровоточила. В паху грыжа размером с мужской кулак. УЗИ показало множество новообразований в печени, селезенке, почках. Также выявлены признаки артрита, артроза коленных суставов.

- Собака мучается и именно поэтому не может встать и ходить. Хотя чувствительность в лапах есть. Сама она не ест и не пьет. Врачи кормят ее через шприц, - рассказала Анастасия.

Прогноз оказался неутешительным. У собаки не было шансов выжить. Она лишь бесконечно испытывала жуткую боль.

Состояние собаки было ужасное Фото: СОЦСЕТИ

- Если бы ее недохозяева с самого начала забили тревогу, то ее можно было бы пролечить и спасти. Но они решили, что лучше всего будет просто выкинуть ее полуживую в лес, чтобы она там медленно и мучительно умирала, - возмутилась девушка.

В итоге было принято решение освободить собаку от мучений и отпустить. Врачи усыпили животное.

- Теперь Лаки на радуге, - написала Анастасия.

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