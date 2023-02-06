Основательницу петербургского журнала «Собака.ru» блогера Веронику Белоцерковскую* приговорили к девяти годам колонии

Веронику Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бассманный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии блогера и журналистку Веронику Белоцерковскую*, которую обвиняли в распространении фейков о российской армии. Судья дал основательнице петербургского журнала «Собака.ru» максимум, который запросило обвинение.

- Приговором суда Белоцерковская Вероника Борисовна* признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Кроме этого, осужденной запрещено в течение пяти лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в Интернете и мессенджерах.

Сама Белоцерковская на суде не присутствовала, так как находится за границей. Приговор ей вынесли заочно. Срок наказания для блогера будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Ранее у Белоцерковской было арестовано имущество.

*- признана иноагентом.

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