Смольный отказался строить второй вестибюль метро «Комендантский проспект» на Долгоозерной улице

Второй вестибюль у "Комендантского проспекта" будет, но не на Долгоозерной. Фото: Тимур ХАНОВ.

Смольный отказался переносить второй вестибюль станции метро «Комендантский проспект» на пересечение одноименного проспекта с Долгоозерной улицей. Об этом в ходе общественных слушаний про проекту строительства участка пятой линии метро от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» просили жители Приморского района.

- Данный вестибюль сможет заменить планировавшуюся ранее станцию метро «Долгоозерная», которая была исключена из проекта (развития метрополитена - прим.ред.) в 2013 году. Тем самым будет улучшена доступность второго вестибюля для жителей МО «Озеро Долгое», - говорилось в поступившем предложении.

Жители просили сдвинуть вестибюль на Долгоозерную, но его построят ближе к существующей станции. Фото: Яндекс.Карты.

Оно, к слову, было единственным, так как участие в общественных слушаниях принял только один человек. Однако власти посчитали нецелесообразным менять уже запланированное расположение второго вестибюля в районе доме 22 по Комендантскому проспекту, то есть на полпути от существующего первого вестибюля к Долгоозерной улице.

- На данном этапе не предусмотрено изменение местоположения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, - говорится в документе, которым общественные слушания признаны состоявшимися.

Переносить второй вестибюль не будут Фото: gov.spb.ru

Напомним, что сдать участок «Комендантский проспект» (со вторым вестибюлем) - «Шуваловский проспект» должны в 2030 году.

Сам «Шуваловский проспект» станет пересадочной станцией на станцию зеленой ветки «Планерная», которую с перегоном до «Богатырской» и «Беговой» должны построить в 2028 году.

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