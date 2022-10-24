Смольный утвердил проект планировки территории для строительства метро от «Беговой» до «Планерной»

Смольный утвердил план размещения линии от "Беговой" до "Планерной". Фото: gov.spb.ru

Правительство Петербурга утвердило проект планировки межевания территории для строительства продолжения «зеленой» ветки метро. Участок Невско-Василеостровской линии пойдет от «Беговой» до «Планерной», которая пока технически носит название «Зоопарк».

- Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Невско-Василеостровская линия от станции «Беговая» до станции «Зоопарк», - говорится в документе.

Фактически он означает, что власти согласовали расположение тоннелей и надземных сооружений метрополитена, включая вестибюли, вентшахты и прочее. Исходя из плана можно начинать подготовительные работы с переносом коммуникаций и инженерных сетей, что обычно требуется при строительстве крупных объектов.

А вот так по планам Смольного метро должно выглядеть к 2050 году. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В состав участка от «Беговой до «Планерной» («Зоопарка») войдет также промежуточная станция «Богатырская» (она же «Туристская»). А сама «Планерная» станет пересадочной с перспективной станцией «Шуваловский проспект» фиолетовой, пятой ветки метро. Сейчас зеленая и фиолетовая ветки напрямую никак не пересекаются, для перехода приходится делать по две пересадки, через «Гостиный двор» и «Садовую», например.

По ранее озвученным планам, участок до «Планерной», должны сдать в «горизонте» 2026-28 годов.

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