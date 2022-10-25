Смольный определил безопасные районы Петербурга для эвакуации жителей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Петербурга установило список безопасных районов, в которые в случае чрезвычайных ситуаций будут эвакуировать жителей Петербурга. Постановление под названием «Об определении безопасных районов Санкт-Петербурга». Постановление является приложением к федеральным Правилам проведения эвакуационных мероприятий и городскому закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге». Документ опубликован на сайте Смольного.

Список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга.

- Определить безопасными районами Санкт–Петербурга следующие административные районы: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский,Пушкинский, Петродворцовый, - говорится в тексте постановления.

Документ опубликован на сайте Смольного. Фото: gov.spb.ru

Главам районных администраций поручено довести информацию до руководителей всех предприятий, расположенных на подведомственной территории. Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора и главу администрации губернатора Петербурга Валерия Пикалева.

Напомним, что указом президента с 19 октября в Петербурге введен базовый уровень готовности, означающий повышение уровня охраны общественной безопасности и стратегически важных объектов.