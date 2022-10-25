«Откажитесь от кредитов и алкоголя»: Гороскоп астролога о последствиях лунного и солнечного затмений с 25 октября по 8 ноября

Не удержался взглянуть на затмение даже сам Петр Первый Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока петербуржцы, вооружившиеся рентгеновскими снимками и компьютерными дискетами, пытаются разглядеть долгожданное солнечное затмение, «КП-Петербург» решила узнать: а что же оно нам сулит? В русской истории и литературе затмение считали предвестником беды. А у нас намечается целый «коридор затмений»! Астролог Анастасия Енгибарян рассказала, как себя вести в эти дни и чего нам ждать.

«ЛЮБОВАТЬСЯ ИМ НЕ СТОИТ»

Фотографиями «надкусанного солнца» петербуржцы уже делятся в соцсетях. Однако астролог уверяет, что лучше этого не делать.

Астролог уверяет, что затмением лучше не любоваться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В день затмения нужно пить как можно больше воды. Вода поможет организму смыть лишний негатив, который «подсвечивает соединение Солнца и Луны». Не советую также переедать, велика вероятность отравления. Нужно стараться контролировать свои эмоции в общении с людьми и провести день в тихой обстановке, велика вероятность конфликтных ситуаций, - пояснила «КП-Петербург» Анастасия Енгибарян. – Не стоит любоваться самим затмением, это может вызвать повышенную эмоциональность на ближайшие полгода.

Решение проблем, по словам астролога, тоже стоит отложить. Вырисовывается идеальный разгрузочный день. Но не стоит забывать, что затмение – это лучший способ загадать желание и поставить перед собой цели.

- Загадывать можно только те желания, что направлены на избавление от какого-то негатива. Например, можно избавиться от вредных привычек – курение, алкоголь и так далее. Желания на привлечение финансов или любви не подойдут категорически. Более того, они обернутся в противоположную сторону, - говорит астролог.

Солнечное затмение петербуржцы наблюдали 25 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАЧАТЬ РЕБЕНКА»

Звезды, как оказалось – дамы капризные. Вот так пожелаешь себе жениха богатого, а потом еще полгода будешь «в девках» ходить и мелочь в кошельке пересчитывать. Но не все так плохо, ведь впереди целый «коридор затмений», может он чего хорошего принесет?

- Коридор затмений – это сильный энергетический период между двумя затмениями. 25 октября - солнечное затмение, а уже 8 ноября – лунное. Все события, которые в это время будут с вами происходить - кармические. Это потрясающая возможность пересдать экзамены и изменить свою судьбу, - объясняет Анастасия.

Затмение, по словам астролога, может сильно повлиять на вашу жизнь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам астролога, эти две недели помогут расплатиться с кредитами. Деньги на ипотеку с неба, к сожалению, не упадут, но возможность их заработать появится. Главное – начать об этом задумываться, искать решения.

Сам «коридор» на этот период устанавливает свои запреты – лучше эти две недели избегать операций, большого скопления людей, важных сделок, судебных процессов, экстрима, азартных игр и запуска новых крупных проектов.

Затмение с помощью подручных предметов можно было увидеть прямо в петербургском небе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Не рекомендуется также стричь волосы и ногти, а также пытаться зачать ребенка, - дополняет Анастасия.

Самыми сильными днями в этот период станут 25 октября и 8 ноября, но этим влияние космоса на жизнь землян не ограничится.

- Чувствовать энергию затмения мы будем до 11 ноября. А старт крупных проектов или открытие бизнеса и вовсе лучше перенести на начало февраля. В этот месяц Марс, который отвечает за принятие решений, вернется в свое стационарное направление, что весьма благоприятно, - советует астролог.

8 ноября нас ждет лунное затмение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, сюрпризы от космоса на этом не закончатся – уже в январе нас ждет знаменитый ретроградный Меркурий.

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