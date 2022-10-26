Дочь режиссера «Приключений Холмса» Игоря Масленникова: Ливанов звонил ему в 4 часа утра и выяснял, кто главный

Ливанов и режиссер не смогли найти общий язык Фото: Ленфильм

«Советский Шерлок Холмс – лучший в мире». Так отзывалась о картине Игоря Масленникова первая женщина премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Как рассказывал сам режиссер, европейцы делали пиратские копии советской ленты и распространяли ее, чтобы насладиться игрой наших актеров. Наш Шерлок до сих пор считается лучшей экранизацией творений Конана Дойля.

Ко дню рождения Игоря Масленникова (26 сентября ему исполнился бы 91 год) родственники и ученики режиссера рассказали «Комсомолке» о том, как снимали «Приключения Шерлока», как жил создатель культовой ленты последние годы жизни и почему так и не помирился с актером Василием Ливановым.

ВАТСОН ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ НА СЪЕМКАХ

Шерлок Холмс – лакомый сюжет для многих режиссеров. Фильм по рассказам Конана Дойля сложно испортить, ведь он заранее гарантирует успех у зрителей. Но сам Игорь Масслеников, как выяснилось, не особо горел желанием браться за съемки кино о великом сыщике.

Режиссер Масленников в офисе Шерлока Фото: Ленфильм

- Шерлока он вообще не хотел снимать, его автора он не любил, - призналась «Комсомолке» ученица Масленникова, актриса Ирина Гарькуша. - Его уговорили. Сам же Игорь Федорович всегда считал, что фильм получился благодаря тому, что он снял комедию, а не детектив. Этим он и объяснял успех картины.

На роль Шерлока режиссер рассматривал только одного актера Василия Ливанова. При этом для того, чтобы утвердить состав, который позже стал звездным, Масленникову пришлось потрудиться. Например, ему пришлось отстаивать даже честь Рины Зеленой, которая сыграла миссис Хатсон. Все вокруг твердили, что она «стара, выжила из ума, не доживет до конца съемок». Более того, затянутая в корсет актриса не могла спокойно сесть даже на стул. Поэтому ей пришлось сделать высокую скамейку. Но в итоге ставка режиссера оправдала себя. И сейчас сложно представить картину без нее.

Как сейчас вспоминают коллеги Масленникова, он любил идти на риск. Большую часть Англии он снял в Ленинграде. Это был павильон № 3 «Ленфильма», который режиссер чуть было не спалил. Там должны были снимать эпизод с поджогом комнаты Холмса. К счастью, в последний момент решили переместиться на пустырь, где была сделана копия павильона. Это спасло всю съемочную площадку.

Масленников и доктор Ватсон Фото: Ленфильм

- Папа потом часто рассказывал, что этот эпизод стал для него первым в жизни, когда он столкнулся напрямую с огнем, - поделилась с «Комсомолкой» старшая дочь режиссера Анна. - Это было очень страшно и очень быстро - все заполыхало за 10 секунд.

От декораций за минуту ничего не осталось. Все сгорело так быстро, что пожарные даже не успели опомниться. Как вспоминал сам Масленников, огонь серьезно подпалил волосы доктору Ватсону, которого сыграл актер Виталий Соломин.

НИКИТА МИХАЛКОВ СПАС ЖИЗНЬ ЛОШАДИ

На съемки фильмов о Шерлоке Холмсе дочь Масленникова ходила с 12 лет. Она помнит многие эпизоды. Но для съемочной площадки самыми смешными стали только два из них.

- В память мне врезался эпизод, как сэр Генри стучит по голове ботинком и говорит: «За кого меня принимают в этой гостинице?» Это выглядело очень смешно не только в фильме, но и на съемках, - делится Анна. – А еще помню змею, ползущую по шнурку. Они ведь на самом деле не ползают по шнуркам, просто не могут! А у нас еще была не дрессированная змея, а просто домашняя. И вот этого полоза заставляли ползти по шнурку, хотя он не умеет это делать! Самой змее это не нравилось, ей было очень шумно на съемках, поэтому я держала ее у себя за пазухой, ей так было спокойно.

Игорь Масленников (крайний слева) так и не смог помириться с актером Василием Ливановым (справа от него) Фото: Ленфильм

На съемках Масленникову приходилось ставить себя главным не только перед Ливановым, но и перед Никитой Михалковым. Как говорил сам режиссер, Никита Сергеевич был сам по себе лидером, поэтому на площадке начал даже командовать артистами. Спокойному и дружелюбному Масленникову из-за этого пришлось даже «рявкнуть» на Михалкова.

- Это не было прямым столкновением, просто у мужчин всегда есть некое соперничество и попытка самоутверждения, - объясняет дочь режиссера. - И Никита Сергеевич был абсолютный «альфа», при этом он и сам был режиссером. У него была неосознанная попытка доминировать.

Но в отличие от Ливанова с Михалковым у Масленникова сложились хорошие отношения. Режиссер даже верил, что у Никиты Сергеевича были целебные способности. В этом он убедился на съемках фильма «Собака Баскервилей». Дело в том, что энергичный Михалков очень долго скакал на лошади по болотам, в итоге животное от усталости буквально рухнуло не землю. Это был обморок. Казалось, что она даже не дышит. Михалков с ней долго возился и смог ее поднять!

К слову, лошадь и змеи не единственные, с кем пришлось похлопотать на съемках. Тяжело далась и сцена с самой собакой Баскервилей. Изначально ее хотели покрасить фосфором, как это было в книге, но дрессировщики пришли в ярость от этой затеи. Животное могло потерять нюх. В итоге пса и хозяина нарядили в синие балахоны, но от испуга барбос даже покусал своего дрессировщика. Тогда четвероного решено было обклеить пленкой, которую наносят на дорожные знаки. Пес светился, сцена удалась.

Англию снимали в Ленинграде Фото: Ленфильм

«ЛИВАНОВ ВСЮ КРОВЬ ВЫПИЛ»

Реквизит на съемки Шерлока Холмса при этом Масленникову приходилось даже таскать из дома, чтобы придать британский антураж.

- Ложки и вилки, весь английский фаянс, который был на столе в фильме, все это было из нашего дома, - улыбается Анна. - Мама его за это не ругала, она все понимала. Это было естественно в то время. Например, Лена Сафонова в «Зимней вишне» снималась в моих гетрах и в моей куртке. Но отец не только забирал из дома вещи, но и приносил их на съемки. На антресолях у нас долгое время лежала голова Холмса. Правда, позже отец все же передал ее в музей.

Шерлок Холмс принес Масленникову мировую славу, но сам он вспоминать об этом фильме не любил.

- Шерлок ему надоел, откровенно говоря. Он не хотел его больше снимать, все из-за отношений с Ливановым. Это было очень тяжело, доходило до того, что Ливанов звонил ему в 4 утра и выяснял отношения, кто из них главный, - вздыхает Анна. - Это их личные отношение были, Ливанов много крови выпил из отца, а потом решил, что главный - он. Актер считал, что это его успех, а режиссер - это так, для мебели. В этом конфликт и был.

Так выглядит кабинет Шерлока Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жаловался режиссер на своего актера даже своим ученикам.

- Все сложности со съемками в Шерлоке были от Ливанова. Игорь Федорович так и говорил: «Все мои седые волосы - это от Ливанова. Это он нам по секрету рассказывал, - вспоминает Ирина Гарькуша.

«ПЕРЕД СМЕРТЬЮ НЕ ВЫХОДИЛ ИЗ ДОМА»

С Ливановым Масленников так и не успел помириться. Режиссер и актер не общались даже тогда, когда Масленникову стало совсем плохо. Режиссер умер в сентябре 2022 года, на улицу в последний раз до этого он выходил лишь в марте.

- Последний месяц перед смертью отец совсем ослабел. Была старость, немощь. До этого он хоть передвигался по квартире. Но жизнь уходила, - признается дочь режиссера. – Отец дожил до того момента, когда уже не остается сил. И у него остановилось сердце.

У Ливанова осталось трое детей – сын и дочь от первого брака и дочь от второго. Все они между собой прекрасно общаются.

- Катя сейчас с ребенком сидит, она кинорежиссер, но пока не работает. Я переводчик с французского языка, но тоже сейчас не работаю. А наш брат живет в Америке, преподает в университете русскую культуру, литературу и социальные науки, связанные с Россией. Они уже много лет в США. У нашего отца также есть две внучки и один внук. Внучка и трое правнуков живут в Америке. Внучка занимается там инвестициями, вложениями капитала в нефть.

К слову, в наследство от съемок Шерлока Холмса семье Масленникова ничего не досталось. По словам родных, все права на фильмы принадлежат государству, и никакой прибыли они не имеют.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Комсомолка» решила спросить у Василия Ливанова, сможет ли он в честь примирения рассказать о Масленникове несколько слов. Но даже после смерти режиссера он остается непоколебим.

- Царстве ему небесное. Больше ничего не могу сказать. Я не даю интервью для материалов, где присутствует его фамилия, - отрезал актер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пошел он на фиг!»: Режиссер «Шерлока Холмса» Игорь Масленников признался, почему 30 лет не разговаривает с Василием Ливановым

В день своего 90-летия маэстро рассказал «Комсомолке» о своей жизни и творческих планах (подробности)