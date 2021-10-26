«Пошел он на фиг!»: Режиссер «Шерлока Холмса» Игорь Масленников признался, почему 30 лет не разговаривает с Василием Ливановым

Знаменитый режиссер Игорь Масленников отмечает юбилей - ему исполнилось 90 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сегодня, 26 октября, юбилей в 90 лет отмечает замечательный режиссер, Народный артист РСФСР, автор культовой трилогии «Зимняя вишня» и целой серии фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников. Увидим ли мы еще хотя бы одну картину от маэстро, планирует ли он возвращение в режиссерское кресло и почему до сих пор не любит вспоминать об одной из лучших своих работ - эпопее про Шерлока Холмса - читайте в нашем интервью.

На "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" выросло не одно поколение зрителей. Фото: предоставлено киностудией "Ленфильм"

- Игорь Федорович, 90 лет – это очень серьезный возраст. С какими мыслями, с какими ощущениями вы к нему подходите?

- Со стариковским ворчанием по поводу ситуации с нашей культурой. Дело все в том, что она превратилась у нас в зарабатывание денег. А о нравственности, морали и душе никто не заботится.

- Вот как раз о душе, морали и нравственности. Несколько лет назад вы заявляли, что планируете снять продолжение одной из лучших ваших серий – «Зимнюю вишню 4». Сейчас о картине ничего не слышно. У нас есть еще шанс его увидеть?

- Вы знаете, у нас – меня и мои учеников – все готово для начала съемок. Но куда бы мы ни обращались за поддержкой, нас везде встречает молчание. У меня накопилась целая коллекция писем от «Ленфильма», министерства культуры, губернаторов разных регионов, Союза кинематографистов. Везде одно и то же – ноль внимания. Причем картина-то это недорогая. Там нет каких-то сложных декораций, все действие происходит на улицах Петербурга. Мы подсчитывали ее бюджет, получалось в районе 30 миллионов рублей. По нынешним меркам это пустяки.

Продолжения "Зимней вишни" мы, скорее всего, уже никогда не увидим. Фото: кадр из фильма

- А почему тогда вам отказывают?

- Ну, наверное, считают, что по нынешним стандартам это мелкотемье какое-то. Хотя это не так. Первая «Вишня» была про одну эпоху – брежневский застой, вторая – про деятельность товарища Горбачева, который разворотил всю страну, третья рассказывала о судьбах героев при Ельцине, когда часть из них оказалась в Америке, а часть во Франции. А для четвертого фильма мы сделали историю нашего времени – про то, как дети героев возвращаются на Родину. Но никто на это не реагирует. Я задумал это кино еще несколько лет назад, когда у меня у самого были силы. А сейчас уже и сил нет, и внимания нам нет никакого. Так что я считаю, история «Зимней вишни 4» окончена, и продолжения мы уже не увидим.

- Тем не менее у вас есть планы вернуться в режиссерское кресло?

- Ну о чем вы говорите! Вот доживите до девяноста лет – и сами попробуйте ответить на свой вопрос.

- Не грустно было покидать вашу родную стезю?

- Я много сделал в финальной, скажем так, части. У меня вышло три фильма по Островскому – «Русские деньги», «Банкрот» и «Взятки гладки». Я считаю, что это очень интересные работы. Это моя вместе с Островским расправа над капитализмом.

- Чем вы сейчас занимаетесь? Как проводите дни?

- Я пишу. У меня была автобиографическая книга «Бейкер-стрит на Петроградской». Моя история от рождения и примерно до 2006 года. Она очень хорошо разошлась в свое время, сейчас ее хотят переиздавать, а мне поступило предложение написать вторую часть, рассказать о второй половине моей жизни. Вот этим я и занимаюсь – сижу и работаю над книгой. Уже придумал название – если я успею ее дописать, она будет называться «Вишня на торте».

Игорь Масленников и Василий Ливанов не общаются вот уже больше тридцати лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То есть, сейчас ваш основной доход приносят книги?

- Книги? Книги я издаю за свои деньги, за свою пенсию! Слава богу, она у меня более-менее приличная. Не скажу, какая – я все-таки родом еще из того времени, когда про деньги было даже как-то неприлично говорить – но нормальная. Союз кинематографистов, опять же, немножко доплачивает, как Народному артисту РСФСР. Так что три-четыре месяца – и можно оплатить издание книги.

- А с Василием Ливановым, который сыграл главную роль в цикле про Шерлока Холмса, вы не хотите помириться под юбилей? Вы ведь не общаетесь уже больше 30 лет - как раз со съемок эпопеи.

- А я с ним не ссорился. Это он надулся как пузырь из-за того, что я в своей книге – той самой, «Бейкер-стрит на Петроградской» - написать, что он очень средний актер, но при этом идеально подходящий типаж для роли Холмса. Я, между прочим, с самого начала собирался снимать именно его, потому что никого больше не видел в этой роли. А он надулся и с тех пор везде поливает меня грязью. Так что нет, мы не общаемся, не списываемся. И не планируем. С какой стати-то? Пошел он на фиг!

- Что вы собираетесь делать, когда закончите книгу?

- Я собираюсь дожить до ста лет. У меня есть пример – мой замечательный приятель Владимир Михайлович Зельдин, который дожил до ста одного года. Так что у меня это цель.

- И вам ничто не мешает к ней идти, судя по всему!

- Никто не мешает, абсолютно. Кроме большого количества корреспондентов, которые постоянно дергают меня по телефону.