Зоозащитники объяснили, почему в ветклинике Петербурга собака несколько дней была связана бинтами

Петербуржцы беспокоились за песика. Фото: vk.com/club1113453

Петербургские зоозащитники рассказали о ситуации с песиком породы бигль, которого заметили в подсобке одной из ветклиник города. У собаки были связаны лапы, а морда - затянута бинтом. После публикации фотографий, в соцсетях поднялась волна возмущения. Но вскоре был опубликован новый пост с объяснением, почему пса пришлось связать.

- Общение с женщиной, которая нашла бигля, прошло в дружеской обстановке. Пес, из-за привязанности к людям, не оставался дома один, его приходилось брать на работу. Малыш разгрыз дверь офиса, пока ждал, когда хозяйка закончит работу в клинике. У него также проблемы с желудком. Его сейчас лечат и дают специальный корм. Чтобы песик не убил окончательно свой желудок, ему ненадолго перевязали пасть, - сообщают зоозащитники в соцсетях.

Сейчас у малыша все хорошо. Фото: vk.com/club1113453

Женщина, которая нашла собаку, два месяца пыталась выйти на настоящих хозяев бигля, но не сумела. Она временно держала пса у себя, хотя дома уже есть животные. Теперь спасительница с радостью передала песика в новые заботливые руки.

- С биглем все хорошо. Он весел, активен. Сейчас его повезли в клинику, далее - на передержку ко временным хозяевам, - отмечают активисты.