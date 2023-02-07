Петербурженке грозит срок и штраф за покупку сумок Louis Vuitton. И вот почему

Таможенники Пулково изъяли поддельные сумки и туфли Louis Vuitton у предприимчивой женщины. Фото: СЗТУ

К разочарованию некоторых россиян бренд Louis Vuitton уже почти год как ушел из России. Но пока модницы не перешли на отечественный или белорусский трикотаж. А все потому, что достать любимую вещицу от «Луи» сейчас помогают и разные серые схемы, и покупка вещей в других странах. Однако свой способ решила изобрести и 30-летняя Виктория (имя изменено. – Прим. ред.). Она заказала из Турции коробку с вещами от «Луи» стоимостью под миллион рублей. Вот только таможенники Пулково вынесли неожиданный для женщины модный приговор, изъяв всю драгоценную одежду.

Бренд "Луи Витон" ушел из России в марте 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вещи прибыли в Петербурге почтовым отправлением. Внутри посылки были пять пар обуви и четыре сумки от Louis Vuitton, три сумки от Marc Jacobs New York, а также сумка от Yves Saint Laurent. Эксперты выявили признаки контрафактности у каждой вещи. Сумму ущерба модному дому оценили в 797 500 рублей. Товары не выпустили из зоны аэропорта Пулково, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Выявить подделку таможенникам помогли в одном из адвокатских бюро города Москвы, где представляют интересы компании Louis Vuitton Malletier. Юристы отказались комментировать «КП-Петербург» детали дела, ссылаясь на коммерческую тайну. Между тем таможня усмотрела в грузе не только самонадеянность Виктории, но и признаки уголовного дела по первой части статьи 180 УК РФ. В худшем случае женщине грозит до двух лет лишения свободы за контрафактные модные вещицы.

Сумки "Луи Витон" оказались липовыми. Фото: СЗТУ

- В данный момент сообщение о признаках преступления рассматривается в линейном отделе МВД России в аэропорту Пулково, где и вынесут решение о возбуждении дела, - пояснили «КП-Петербург» в СЗТУ.

Известно, что Виктория не согласна с изъятием вещей и намерена судиться. Таможенники заранее говорят, что параллельным импортом здесь оправдываться не нужно.

- После легализации параллельного импорта все еще не разрешен ввоз в Россию поддельных товаров. То есть вещей, на которых незаконно разместили товарный знак или схожее обозначение. В данном случае Виктория заказала не оригиналы, - подытожили в СЗТУ.

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