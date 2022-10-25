Пожар на складе разгорелся до 6 тысяч квадратных метров в Петербурге

Сообщение о пожаре поступило 25 октября в 20:48 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Здание складского комплекса «Металлострой» загорелось в Колпинском районе Петербурга. О пожаре стало известно 25 октября в 20:48. Спасатели сразу выехали на место происшествия. В 21:15 ранг пожара был повышен до второго. А в 21:34 – до третьего.

- Сначала площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Тогда огонь тушили 15 пожарных машин и 63 спасателя. А когда площадь возросла до 6000 тысяч квадратных метров – на месте работали уже 24 пожарных машины и 110 спасателей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Размер самого склада составляет 50 на 200 метров. Причина возгорания пока не установлена. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. В 22:30 площадь пожара составляла 6000 квадратных метров.

Напомним, масштабный пожар произошел в Металлострое в июле этого года. Тогда площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Огонь тушили 90 спасателей.