Исторический момент: Доход Петербурга в 2023 году составит больше триллиона рублей

Проект бюджета на ближайшую трехлетку прошел первое чтение. Фото: кадр с видеотрансляции Заксобрания СПб

Депутаты петербургского Заксобрания приняли в первом чтении проект городского бюджета на 2023-й год период 2024-25 годов. Представлять главный финансовый документ ближайшей трехлетки в Мариинский дворец приезжал лично губернатор Александр Беглов.

- Главный финансовый документ города впервые разрабатывался исходя из доходов, превышающих один триллион рублей, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Согласно проекту бюджета, в 2023 году доходы городской казны составят - и это исторический момент - 1 трлн 57 млрд рублей. Расходы - 1 трлн 169,9 млрд рублей. Запланированный дефицит – 112,9 млрд рублей.

Большая часть расходов уйдет на «социалку», в том числе на образование, здравоохранение и транспорт. Только Метрострой будет получать по 30 млрд ежегодно, а еще 42 млрд направят на закупку трамваев, троллейбусов, автобусов и вагонов для подземки. 62 млрд рублей пополнят фонд дорожного ремонта.

За бюджет проголосовали 43 из 49 присутствовавших депутатов, трое были против, четверо воздержались.

После первого чтения последуют второе и окончательное третье, после чего документ уйдет на подпись губернатору.