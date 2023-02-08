«Мы никого не простили»: Родители студентки из Петербурга, умершей спустя 13 лет после падения глыбы льда, сделали громкое заявление

В Эстонии похоронили Милану Каштанову, на которую рухнула наледь с крыши в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

13 лет боролась за жизнь Милана Каштанова, которую называют самой известной жертвой падения глыбы льда в Петербурге. 5 февраля 2010 года красавица-студентка спешила на занятия в свой вуз. Полная надежд отучиться на психолога и потом сыграть свадьбу с любимым молодым человеком. Но ничего этого не случилось. В роковую секунду на нее рухнула наледь, которую счищали с крыши коммунальщики. Опасное место никак не огородили. Виновному технику ЖКС дали полгода лишения свободы условно, а с самой компании взыскали 10 млн рублей компенсации.

Милана спустя почти год нахождения в коме училась жить заново, став инвалидом. Но в январе 2023 года ее сразили инсульты. Пару дней назад Милану похоронили в родной Эстонии рядом с любимой бабушкой. «КП-Петербург» поговорила с отцом девушки Вадимом о последних годах дочери, и узнала, смогли ли они простить коммунальщиков.

Милана планировал свадьбу с любимым парнем. Фото: СОЦСЕТИ

- Особых новостей не было. Мы были живы. И это было главным, - вздыхает Вадим Каштанов. – Потихонечку все шло. Утром просыпаемся, умываемся, завтракаем, делаем физкультуру. Дальше Милана играла с любимой собачкой Тоффи, смотрела телевизор, слушала радио. Кушали всегда вместе. Она обожала конфетки, подарочки. Все как у людей. Ездили на концерты, в санаторий. В Юрмале бывали. Мы адаптировались к этой жизни. Не такой она должна была быть. Но мы к ней привыкли.

Опасное место никто не огородил. Фото: СОЦСЕТИ

Ежедневно Милана выполняла тяжелые физические упражнения, чтобы научиться держать мелкие предметы в руках. Лучше всего у нее получалось говорить, вспоминает отец.

- Если общаться с ней по телефону, то и не подумаешь, что человек – инвалид. Она хотела жить, все у нее получалось, - говорит Вадим. – Да, часто мучили головные боли. Иногда ложились в больницу. Коронавирус нас чуть не погубил, на 50 процентов были поражены легкие. Но как-то справлялись. Большим горем для Миланки была гибель бабушки в 2022 году от ковида. Поэтому на Новый год все дружно загадали пройти следующие 12 месяцев без потерь. Не получилось…

Родители Миланы ни на день не отходили от дочери в последние 13 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Вадим с супругой накопили много долгов из-за реабилитации дочери. Они ушли с работы и все время посвящали Милане. Лечили ее в Германии. В месяц уходило по 18 тысяч евро. Неравнодушные люди со всей России помогали им деньгами. А потом пришла долгожданная компенсация от коммунальщиков – почти 10 миллионов рублей. Но извинений родители не дождались.

- На суде они лгали: «Ой, Милана сама дурочка, сама под оградительную ленту зашла, поделом ей». Но потом выяснилось, что никаких лент не было, и прохожих они никак не предупреждали. Осудили женщину-техника. Татьяну Ушакову. Но выбрали того, у кого больше всего смягчающих обстоятельств, – больные родители и ребенок. Чтобы не села в колонию. А директор ЖКС остался чист. Мы приходили к нему в кабинет, а он нам: «Закройте дверь, нечего вам тут шастать. Гуляйте отсюда!». Не выслушал, ничего не сделал. Никакого сочувствия, - возмущается Вадим Каштанов.

Милана ежедневно выполняла физические упражнения, чтобы держать мышцы в тонусе. Она никогда не сдавалась и не ленилась. Фото: СОЦСЕТИ

По словам отца Миланы, они не были готовы к жизни с ребенком-инвалидом, но смогли адаптироваться и каждый день с дочерью был для них счастьем. А теперь они не знают, как жить дальше – в январе Милану срочно госпитализировали с инсультом и жуткими болями. Потом произошло еще одно кровоизлияние в мозг, и она скончалась. Сейчас любимая собачка Тоффи скребется в дверь хозяйки и не верит, что там больше никого нет.

- Мы не хотим пересмотра уголовного дела, - признается Вадим Каштанов. – Но все равно, мы никого из коммунальщиков не простили. Пусть все останется так, как есть. Без новых судов. Надо только понять, как нам жить дальше. И это будет самая страшная жизнь для меня и супруги.

Добавим, что 26 марта Милане исполнилось бы 35 лет. Ее семья передает благодарность всем, кто поддерживал их на протяжении последних 13 лет.

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