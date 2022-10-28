Бабушка раскрыла судьбу сына Ксении Собчак Платона после ее побега в Литву

Собчак в момент пересечения границы была без сына Фото: Олег ЗОЛОТО

Отъезд Ксении Собчак из страны стал неожиданностью для многих. Возможно, и для семьи самой телеведущей. Дочь экс-мэра Петербурга заметили на границе Беларуси и Литвы, когда она переходила ее пешком. Помогал ей в этом неизвестный мужчина, который, возможно, нес ее вещи. Ксения в этот момент была без сына и мужа. Позже ее супруга Константина Богомолова СМИ сняли возле автомобиля, который, предположительно, обыскивали силовики. Все это время оставалось неизвестным, где находится сын Ксении - 6-летний Платон.

Собчак пересекала границу пешком Фото: СОЦСЕТИ

На вопрос, что сейчас с Платоном, «КП-Петербург» ответила жена Эммануила Виторгана (дедушки Платона) Ирина.

- Все беспокоятся за судьбу Платона, - позвонили мы Ирине Виторган.

- А зачем за него беспокоиться, что с ним? - ответила жена Эммануила Гедеоновича.

- Говорят, что он не с мамой, поэтому переживают...

- А вы не переживайте, пожалуйста, все нормально, - сухо ответила Виторган, после чего отказалась продолжать разговор.

Такой документ опубликовала Тина Канделаки Фото: Тина Канделаки

В июне стало известно, что Ксения отдала своего сына (на тот момент ему было 5 лет) в элитную школу. Обучение там стоит порядка 2,5 миллионов рублей в год. С детьми разговаривают там исключительно на английском языке, но для маленького Платона это не проблема. Как говорит его дедушка, мальчик развит не по годам.

Сама Ксения Собчак пересекла границу с Литвой якобы по израильскому паспорту. Как сообщали разные источники, его она могла получить 20 сентября. В этот день ее якобы видели у посольства Израиля вместе с мужем Константином Богомоловым, биологическим отцом Платона и актрисой Дарьей Мороз. Поедут ли они вслед за Ксенией в Литву или останутся ждать в Москве - пока неизвестно.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, почему Собчак пришлось переходить границу с Литвой пешком.

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